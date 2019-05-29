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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü:

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

"Dersim Belediye Meclisinin aldığı kararı olumlu görüyoruz ve tümüyle de arkasındayız"

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Meclisinin belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararını olumlu gördüklerini ve tümüyle arkasında olduklarını bildirdi.

Önlü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart seçimlerinden sonra toplanan Tunceli Belediye Meclisinin belediye tabelalarında "Tunceli" yerine "Dersim" ibaresinin yazılması kararını aldığını anımsatarak, Valilik tarafından yürütmenin durdurulduğunu belirtti.

Konunun kamuoyunda da çok yoğun tartışıldığını ifade eden Önlü, "Dersim diye bir yer, isim yok", "Yok hükmündedir", "Böyle bir kararı ayaklar altına alacağız", "Zamanı değildi, yersizdi" tarzındaki yaklaşımları eleştirdi.

Bir önceki dönemde de Tunceli Belediye Meclisi kararı ile "Dersim" tabelasının asıldığını ve bu tabelanın kayyum tarafından indirildiğini anımsatan Önlü, "Dersim Belediye Meclisinin aldığı kararı olumlu görüyoruz ve tümüyle de arkasındayız." ifadesini kullandı.

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Dersim Alican Önlü

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