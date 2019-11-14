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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü:

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 15:49 | Son Güncelleme

"Türkiye kayyumlarla yönetiliyor"

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Türkiye'nin kayyumlarla yönetildiğini iddia etti.

Önlü, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, HDP'li belediye başkanlarının halkın seçilmişleri olduğunu ifade ederek, kayyum atamalarını eleştirdi.

Yargı ve akademik alanda da kayyumlar atandığını ileri süren Önlü, "Bugün Türkiye kayyumlarla yönetiliyor." dedi.

Önlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisini nasıl değerlendirdiğine yönelik soru üzerine, Washington'daki görüşmenin bölgedeki halklar için, ülkeler için bir şey kazandırmayacağını savundu.

Önlü, iktidarın sorunları, yönettiği ülkenin kesimleriyle, Suriye'deki sorunları da oradaki halklarla çözmesi gerektiğini ifade etti.

Seyit Rıza ve yol arkadaşlarının 82 yıl önce hileyle öldürüldüğünü öne süren Önlü, "Tunceli'de yaşananlar 4 Mayıs 1937'de resmi bir kılıfa büründürüldü. Tunceli halkından özür dilenmesi ve 4 Mayıs'ın anma günü olarak kabul edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü Seyit Rıza

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