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HDP Van Milletvekili Orhan: Sel felaketinin yaşandığı yerler afet bölgesi ilan edilmeli

02.08.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Temmuz'da Van'ın Çatak, Bahçe, Özalp ve Başkale ilçelerinde etkili olan ve 3 gün devam eden yağışların ardından meydana gelen sel baskınlarından birçok köy zarar gördü. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, selin etkili olduğu yerlerin "afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısı yaptı.

HDP Van Milletvekili Orhan: Sel felaketinin yaşandığı yerler afet bölgesi ilan edilmeli

28 Temmuz'da Van'ın Çatak, Bahçe, Özalp ve Başkale ilçelerinde etkili olan ve 3 gün devam eden yağışların ardından meydana gelen sel baskınlarından birçok köy zarar gördü. HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, selin etkili olduğu yerlerin "afet bölgesi" ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Bir diğer HDP Van Milletvekili Sezai Temelli ile birlikte, parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Orhan, Van ve ilçelerinde 10 gündür etkili olan yağışın neden olduğu sel baskınları nedeniyle halkın zararının büyük olduğunu söyledi.

"Bu mahallerde yaptığımız incelemelerde büyük maddi hasar olduğunu tespit ettik" diyen Orhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yurttaşların kışlık koyun yemi olarak kullandığı bütün otlar ziyan olmuş. Ekili ve dikili alanlar zarar görmüş. Çaldıran, Özalp ve Saray'da meydana gelen sel felaketinde birçok kişi etkilendi. Halkın yaralarının acilen sarılması gerekiyor."

Van Valili**ği**: Başkale'de onlarca ev yıkıldı

Başkale ilçesi Esenyamaç mahallesi ve Onikidere mezrasında maddi hasara neden olan selde birçok hayvan öldü.

Onikidere mezrasında sel sularına kapılan genç bir kadın ise köylülerce kurtarıldı.

Bölgede Karayolları Bölge Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Devlet Su İşleri (DSİ) ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor.

Van Valiliği, halka çağrıda bulunarak, dere yataklarının bulunduğu bölgelerde hayvan otlatmamalarını istedi.

Valilik, Başkale'de 13 mahallenin selden etkilendiniği ve yıkılan onlarca evle birlikte 1500 koyunun da öldüğünü duyurdu.

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