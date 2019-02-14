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HDP ve CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Cevheri'yi destekleyecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

HDP ve CHP, Şanlıurfa'da bağımsız aday Cevheri'yi destekleyecek

HDP ve CHP, yerel seçimlerde belediye başkan adayı çıkarmadığı Şanlıurfa'da bağımsız aday Sabahattin Cevheri'yi destekleyeceği bildirildi.

HDP İl Başkanı Halil Akbaş, yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde parti olarak bu yıl farklı bir yol izlemeye karar verdiklerini söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday çıkarmadıklarını belirten Akbaş, bağımsız aday olan Cevheri'yi destekleyeceklerini belirtti.

Akbaş, ilçelerde HDP'nin kendi adaylarıyla yarışacağını vurgulayarak, "Sabahattin Cevheri halk desteği ile AK Parti'li rakibinin karşısında yarışacak. Halk müthiş bir şekilde arkasında kenetlenmiş durumda." ifadesini kullandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da partisinin Şanlıurfa'da büyükşehir belediye başkan adayı çıkarmadığına değinerek, "CHP olarak Şanlıurfa'da, bağımsız büyükşehir belediye başkan adayı Sabahattin Cevheri'yi destekliyoruz. Cevheri'ye güveniyoruz. İlçelerde ise kendi adaylarımızı çıkaracağız." diye konuştu.

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31 Mart seçim Şanlıurfa

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