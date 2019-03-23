HDP ve Cumhur İttifakı Arasında Kürt Oyları Tartışması

AKP ve MHP’nin son günlerde sıkça Kürtlerden oy istemesine HDP yönetimi tepki gösterdi. Güneydoğu’da seçim çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanları, Kürtlerin Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğini söyledi.
Van’da seçim çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Muradiye ilçesinde seçmenlerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Temelli, Kürtlerden oy isteyenlere tepki gösterdi. Temelli, “Bugün iktidar toplumsal barışı yıkıyor. Kentleri yıkıyor. İnsana ait değerlerimize ait ne varsa yıkıyor Ehmedê Xanî'nin heykelini yıkıyor ve sonra da utanmadan çıkıyor diyor ki “Kürt kardeşlerim ne olur bize oy verin”. Ne oy vereceğiz biz sana? Bizim bu nefrete, bu düşmanlığa verecek tek bir oyumuz bile yok” dedi.
HDP’nin tek başına kazanamayacağı yerlerde Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy verilmesini isteyen Temelli, “Tek başımıza iktidara gelemeyeceğimiz yerlerde, AKP-MHP blokuna bırakmamak için, bu faşist anlayışa kentlerimizi terk etmemek için, oralarda da demokrasi güçlerine mührümüzü basacağız. Şimdi bu stratejimizi hazmedemeyenler, bir gün diyorlar ki "HDP'nin oyları haramdır", ertesi gün diyorlar ki "Kürt kardeşlerimiz bize oy verin". Biz de diyoruz ki biz bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız ve o yüzden oylarımızı seçimden sonra “kurt işareti” yapacak olanlara değil, demokrasi güçlerine vereceğiz, HDP'ye vereceğiz” diye konuştu.
HDP’nin diğer Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Diyarbakır’da seçmenlerle buluştu. Dicle İlçesindeki mitinge katılan Buldan, Kürtlerin AKP’ye kaybettireceğini savundu. Buldan, şöyle konuştu;” Şunu görecekler, Kürtler hiçbir yerde kaybetmez ama Kürtler size büyük kaybettirecek. İstediğimiz yerde Kürtlerin birliği ile büyük kazanımlar elde etme, istediğimiz yerde de Kürtlerin birliği ve beraberliği ile onlara kaybettirme taktiklerini gerçekleştiriyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce HDP’ye hakaret ettiğini ardından da bakanlarını bölgeye gönderdiğini vurgulayan Buldan, “İşte bize olan kızgınlıkları, bize olan öfkeleri aslında bundan kaynaklanıyor. Onun için Recep Bey ve bakanları her gün mitinglerde, televizyonlarda HDP’ye söylemedik söz bırakmıyorlar. Hakaret ediyorlar, yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar. Tayyip Bey tüm bunları yaptıktan sonra hem eski hem de yeni bakanlarını arkasını toplamaları için buralara gönderiyor. Önce hakaret ediyor sonra diyor ki "gidin arkamı toparlayın". Hiç kimse senin arkanı toparlayamaz. İstediğin kadar eski ve yeni bakanlarını gönder ama yaptığın bütün bu hakaretlerin cevabını 31 Mart tarihinde sandıklardan alacaksın” dedi.
Buldan konuşmasının sonunda HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden gönderdiği mesajı okudu. Demirtaş mesajında, herkesin 31 Mart’ta sandık başına gitmesi çağrısı yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum