HDP ve Cumhur İttifakı Arasında Kürt Oyları Tartışması

AKP ve MHP’nin son günlerde sıkça Kürtlerden oy istemesine HDP yönetimi tepki gösterdi. Güneydoğu’da seçim çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanları, Kürtlerin Cumhur İttifakı’na oy vermeyeceğini söyledi.

Van’da seçim çalışmalarını sürdüren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Muradiye ilçesinde seçmenlerle buluştu. Burada bir konuşma yapan Temelli, Kürtlerden oy isteyenlere tepki gösterdi. Temelli, “Bugün iktidar toplumsal barışı yıkıyor. Kentleri yıkıyor. İnsana ait değerlerimize ait ne varsa yıkıyor Ehmedê Xanî'nin heykelini yıkıyor ve sonra da utanmadan çıkıyor diyor ki “Kürt kardeşlerim ne olur bize oy verin”. Ne oy vereceğiz biz sana? Bizim bu nefrete, bu düşmanlığa verecek tek bir oyumuz bile yok” dedi.

HDP’nin tek başına kazanamayacağı yerlerde Cumhur İttifakı dışındaki partilere oy verilmesini isteyen Temelli, “Tek başımıza iktidara gelemeyeceğimiz yerlerde, AKP-MHP blokuna bırakmamak için, bu faşist anlayışa kentlerimizi terk etmemek için, oralarda da demokrasi güçlerine mührümüzü basacağız. Şimdi bu stratejimizi hazmedemeyenler, bir gün diyorlar ki "HDP'nin oyları haramdır", ertesi gün diyorlar ki "Kürt kardeşlerimiz bize oy verin". Biz de diyoruz ki biz bu ülkenin eşit yurttaşlarıyız ve o yüzden oylarımızı seçimden sonra “kurt işareti” yapacak olanlara değil, demokrasi güçlerine vereceğiz, HDP'ye vereceğiz” diye konuştu.