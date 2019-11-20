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HDP ve DBP il başkanları tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, terör soruşturması kapsamında gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden, aralarında HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 34 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'kent meclisi', 'gençlik hareketi', 'cezaevi', 'kadın' ve 'siyasi alan' yapılanmalarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 14 Kasım günü polis tarafından operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantılı oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen, aralarında HDP ve DBP' il ve ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 52 kişi, adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 18'i adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

34 şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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