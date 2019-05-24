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HDP ve DBP’li eski ve yeni başkanlar tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 17:33 | Son Güncelleme

Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

HDP ve DBP’li eski ve yeni başkanlar tutuklandı

Batman’da terör örgütü PKK’ya yönelik Batman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında HDP ve DBP’li yöneticilerin de aralarında olduğu 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
HDP Batman eski İl Eşbaşkanları Abdulbari Karaağaç, Rojda Sürücü ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Batman İl Eşbaşkanı Şükrü Tapkan, DBP üyesi Şirin Çelik, Suriye Demirkılıç ve Mahmut Sürücü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişiden Abdulbari Karaağaç, Şükrü Tapkan ve Şirin Kılıç ‘örgüt üyeliği’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, HDP Batman eski İl Eşbaşkanı Rojda Sürücü ve DBP üyesi Suriye Demirkılıç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mahmut Sürücü ise emniyette alınan ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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