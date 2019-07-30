HABER

HDP ve DP'li belediyelerde 52 kişi işten çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Hak-İş Sendikası Muş İl Başkanı Yaşar Kalır: - "Muş'un HDP'li Varto Belediyesinde 16, Bitlis'in DP'li Gölbaşı Belediyesinde 36 üyemiz haksız ve hukuksuz şekilde, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı"

Hak-İş Sendikası Muş İl Başkanı Yaşar Kalır, Muş'un Varto ile Bitlis'in Gölbaşı belediyelerinde çalışan 52 kişinin hukuksuz bir şekilde işten çıkarıldığını bildirdi.

Belediyelerde görevlerine son verilen işçilerle sendika binasında basın toplantısı düzenleyen Kalır, üyelerinin sebepsiz yere belediyeyle ilişiklerinin kesilmesine tepki gösterdi.

İşten çıkarılan tüm üyeleriyle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını belirten Kalır, Hak-İş konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye olan emekçilere yönelik sendika değiştirme baskısının devam ettiğini aktardı.

Muş, Bitlis ilçe ve belde başkanlarının CHP'nin izinden gitmeyi kendilerine görev edindiğini kaydeden Kalır, şöyle dedi:

"Muş'un HDP'li Varto Belediyesinde 16, Bitlis'in Demokrat Partili Gölbaşı Belediyesinde 36 üyemiz haksız ve hukuksuz şekilde, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atıldı. Keyfi uygulamalarla insanları mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Belediye başkanlarının ilk icraatı personeli işten çıkarmak olmamalıdır. Bu insanların işten atılmasının sebebi nedir?"

İşçileri geri almaları için belediye başkanlarına çağrıda bulunan Kalır, yapılan haksızlığa sendika olarak sessiz kalmayacaklarını ve gerekli hukuki yollara başvuracaklarını dile getirdi.

Önce görev yerleri değiştirilen işçilerin sonrasında da çeşitli baskıları uygulandığını vurgulayan Kalır, şunları kaydetti:

"Gelin bu yanlıştan vazgeçin. Size oy verenleri mahcup ve pişman etmeyin. Size güvenen emekçileri keyfi uygulamalarla hayal kırıklığına uğratmayın. Emekçinin alın teri kutsaldır. Bu şekilde belediyecilik yapılmaz. Her türlü haklarımızı kısıtlayabilirsiniz, eksiltebilirsiniz ama emeğimizi ve boğazımızı kesemezsiniz."

Varto Belediyesinde işten çıkarılan Gökmen Bingöl ise önce eski görev yerinden alınarak temizlik birimine gönderildiğini, sonra da haksız yere işine son verildiğini söyledi.

Hiçbir zaman ekmeğine ihanet etmediğini, verilen her işi yaptığını bildiren Bingöl, "Beni işten attıkları için onları vicdanları ile baş başa bırakıyorum. Şu anda çocuklarımız perişan bir durumda." dedi.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
'Taziye Yemeği' geleneği, yas sahiplerini mağdur ediyor'Taziye Yemeği' geleneği, yas sahiplerini mağdur ediyor
15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti15 Temmuz Marşı'nın yazarı, bu kez çocuk istismarına dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Hak Iş HDP işten çıkarma muş SP

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

CAS'tan 2010/11 sezonu kararı! Trabzon şokta

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! AYM'den barış bildirisine imza atan akademisyenler kararıyla ilgili açıklama

AYM'den 'barış bildirisi' kararıyla ilgili açıklama

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

En az 4 terörist etkisiz hale getirildi!

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı! Oğuz Haksever kimdir?

Oğuz Haksever NTV'den ayrıldı

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.