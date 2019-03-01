HDP ve Erdoğan Arasında ‘Kürdistan’ Polemiği

“Sabah akşam HDP’yi düşmanlaştırarak, bizleri kötüleyerek siyaset yaptıklarını sanıyorlar. Siyaset halk için, halkın sorunlarını çözmek için yapılır. Bunların artık halkın sorunlarını çözecek ellerinde bir şey kalmamış. Tek bildikleri şey halkları birbirine düşman etmek, HDP’yi kötülemek ve bize yol göstermek. Diyorlar ki ‘ülkeyi terk etsinler’. Ne terk edeceğim ülkeyi, burada doğdum, burada yaşıyorum burada yaşamaya devam edeceğim. Burada siyaset yapacağım; burada mücadele edeceğim. Burası benim ülkem. Bu güzel ülke için siyaset yapıyoruz. Kürt halkı gibi erdemimizle siyaset yapıyoruz. Bu güzel ülke için siyaset yapıyoruz, erdemimizle siyaset yapıyoruz kimsenin hakkı değil bize erdem öğretmek. Bu erdem Kürt halkının 100 yıllık mücadelesinin sonucudur. Gitmek istiyorsanız buyurun gidin. Man Adası orada, New York’ta aldığınız dairelerinize gidin ama biz buradayız, burada da olmaya devam edeceğiz.”

Erdoğan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Millet İttifakı-Zillet İttifakı’ başlıklı paylaşıma da değinen Temelli, “Bugün Cumhurbaşkanıyım diyen Erdoğan AKP’nin başındadır. Yani sadece kendinden olana başkan diğerlerine düşmandır. Bu ülkeyi tam ortadan ikiye bölmektedir. Bakın sosyal medya paylaşımlarına, miting konuşmalarına bakın. Bu ülkede kendisinden olmayan, kendisine oy vermeyen herkesi dışlamakta ve ötekileştirmektedir. O yüzden dedik ki bu sistemle yürünemez. Bu sistem bu ülkenin tarihine geleneğine ve bir arada yaşama iradesine uygun değil” diye konuştu.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde seçmenlerle bir araya gelen Pervin Buldan ise AKP’nin seçim çalışmalarını HDP düşmanlığı üzerinden yürüttüğünü savundu. Buldan şunları kaydetti:

“Onlar bizden öyle korkuyorlar ki seçim meydanlarında söyleyecek tek bir sözleri yok. Ağızlarını açıyorlar HDP diyorlar, gözlerini yumuyorlar HDP diyorlar. Ankara'da, İstanbul'da Recep Bey nerede miting yaparsa HDP’ye hakaret ve tehditler savuruyor. Halkımız aş istiyor iş istiyor onlar seçim meydanlarında ‘HDP’ diyor. Halkımız ekmek diyor; onlar ‘Merminin bombanın fiyatı ne kadardır biliyor musunuz?’ diyor. İnsanlar ‘İşsiziz, açız, yoksuluz’ diyor; onlar bir tek ‘HDP’ diyor. Çünkü söyleyecek, vaat edecek tek kelime bulamıyorlar. Türkiye geleceğine dair söz söylemiyorlar. Tek söyledikleri şey ‘Bölücüdürler, bu ülkeyi bölmek istiyorlar, Kandil ile bağlantı kurmak istiyorlar’. Biz de buradan onlara diyoruz ki, ‘En büyük bölücü sizsiniz. Kürtler’in dilini inkar ettiniz. Kürtler’in dilini, kimliğini yok saydınız’. İşte en büyük bölücülük budur. Biz bu ülkenin birliğinden, demokrasisinden, adaletinden, hukukundan başka bir şey konuşmadık, konuşmuyoruz. Birlikte yaşamı savunuyoruz.”