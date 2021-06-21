HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP'ye açılan yeniden kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme! AYM bugün karar verecek

HDP'ye açılan yeniden kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme! AYM bugün karar verecek

21.06.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu (AYM), saat 10.00'da toplanarak Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek.

HDP'ye açılan yeniden kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme! AYM bugün karar verecek

Yüksek Mahkemenin, eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden hazırlanarak AYM'ye gönderilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği iddianamenin ilk incelemesi, Genel Kurul toplantısında yapılacak.

AYM KARAR VERECEK

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 10.00'da toplanarak iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Anayasa Mahkemesi raportörü, "iade gerekçesindeki eksikliklerin giderildiği" tespitini yaparak iddianamenin kabulü yönündeki raporunu heyete sunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, ilk inceleme sırasında iddianamedeki tedbir taleplerini de ele alabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kabul edilmesi halinde iddianame, ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti bu sürenin uzatılması için başvuruda bulunabilecek. Ek süre talebini Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileriEvinizi kolayca farklılaştıracak aydınlatma önerileri
İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor İstanbul'da yılan paniği: Kimse evine giremiyor
Muğla'da 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandıMuğla'da 1 polisin şehit olduğu silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
HDP Halkların Demokratik Partisi

En Çok Okunan Haberler

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Merih Demiral'dan Ersin Düzen'e gönderme

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Paşinyan erken parlamento seçimini kazandı

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

Havalimanında ilk açıklama: Çok ciddi sorunlarımız var

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

İki ceset bulunan evde bomba alarmı

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Dizi aşkı gerçek oldu! Böyle duyurdular

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

Çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

AFAD: Merkez üssü Kartal, şiddeti 3,9

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Markette kız çocuğuna cinsel istismar! İğrenç olay kamerada

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Prof. Dr. Ceyhan'dan 4'üncü dalga uyarısı: Kaçınılmaz olur

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.