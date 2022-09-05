SON DAKİKA | 'HDP'ye bakanlık verilecek' iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de "İlker Karagöz ile Çalar Saat" progmanının konuğu oldu. Kılıçdaroğlu, 2023 Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 9 ay kala gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından satır başları:

EKONOMİDEKİ YOL HARİTASI

6 lider olarak üzerinde uzlaştığımız bir zaman dilimi var. İlk 6 ay içerisinde topluma nefes aldıracağız. 6 dememin sebebi şu; veriler gelecek, çalışmalar yapılacak. İsrafın önlenmesi için süratle bir çalışma yapılacak, genelge yayınlanacak. Devlette israf felaket durumda, bunun önüne geçeceğiz. 1 kişi için 13-14 uçağı boşu boşuna niçin tutuyorlar? İktidara geldiğimizde bir vatandaş nefes alacak, iki genelde iş dünyası dahil olmak üzere toplumda rahatlama olacak, dolar ve euro makul bir seviyeye gelecek. TÜİK, enflasyon verilerini hesaplarken hangi verileri kullandığını açıklamalıdır. Siz rakamları gizliyorsunuz, felaket bir durum ortaya çıkar. Rakamlarının gizlenmesinin nedeni memur, emekli ve asgari ücretliye daha az para vermektir. Doları bu politikalarla kontrol edemezler.

"SORUN UYGULANAN SİSTEM"

Beni sorgulamak isteyenler neden televizyonda karşıma çıkmıyor? İstediği soruyu sorsun, prompter da kullanmayacağım. Ben haklıyım, bu ülkenin geleceği ve insanı için mücadele ediyorum. Ben sokaktaki vatandaşla neden hesaplaşayım? Bunlar akıllarını peynir ekmekle yemişler. 6'lı masada onlara göre çatlak var. 6 ayrı parti ve lideriz. Demokrasi, hak, özgürlük ve adalet istiyoruz. Bizde herkes düşüncesi söyler, makul bir noktada anlaşırız. 6'lı lider ortak ve ayrı bir miting yapabiliriz. Sorun parti ya da ittifak değil, sorun uygulanan sistem.

'HDP'YE BAKANLIK' İDDİASI

Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız. Dolayısıyla şu veya bu herhangi bir şekilde ironi de yapabilir başka bir konuşma da yapabilir. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları. Madem devlette saydamlığı savunuyoruz kendi aramızda da saydam olmalıyız. Elbette oturup konuşacağız gerekirse tartışacağız. Altı lider oturur konuşuruz, ki biz altı lider bir arada sadece bugün değil geleceği de nasıl inşa edeceğimizi anlatıyoruz.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Kendilerinden son derece mutluyum. Mansur bey de Ekrem beyde diğer belediye başkanlarımız da hepsi de başarılı. Bu başarılarını pekiştirmeleri ve büyütmeleri gerekiyor. 6 lider bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı adayından çok seçimden sonraki takvim daha önemli. 6 lidere de topluma da taahhütte bulunması lazım adayın. Yaptığımız işi tarih kitapları yazacaktır. 6 liderin aldığı kararları siyaset tarihi yazacaktır. Çok önemli bir noktadır.

"BEN HAZIRIM"

Uzlaşma kültürünü esas alarak ülkemizi aydınlığa çıkartmak zorundayız. Açık ve net söyleyim soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar, paralarını oraya gönderiyorlar. Ben biliyorum ve onları getireceğim.

Adaylık için benim üzerimde uzlaşılırsa ben hazırım. Herkes hazırdır niye hazır olmayacağız. Türkiye'yi bu kaos ortamından çıkarıp atmalıyız.

