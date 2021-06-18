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HDP'ye yeniden açılan kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme! Bugün sunulacak

18.06.2021 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP'ye yeniden açılan kapatma davasında görevli raportörün hazırladığı raporu, bugün Anayasa Mahkemesi (AYM) sunması bekleniyor.

HDP'ye yeniden açılan kapatma davasıyla ilgili yeni gelişme! Bugün sunulacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Halkların Demokratik Partisinin (HDP) temelli kapatılması istemiyle yeniden dava açılmış ve iddianame, Anayasa Mahkemesine gönderilmişti.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısına göre iddianameyi inceleyen raportörün, hazırladığı raporu, bugün AYM üyelerine sunması bekleniyor. Ayrıca, AYM, pazartesi günü ise HDP hakkındaki kapatma davasını görüşmek üzere toplanacak. Kararın aynı gün içinde açıklanması bekleniyor.

Son Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açıldıSon Dakika: HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açıldı

İDDİANAMENİN KABUL EDİLMESİ HALİNDE SÜREÇ

Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. HDP'nin, Yüksek Mahkemenin tanıdığı süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Ancak parti, bu sürenin uzatılması için başvuru yapabilecek. Ek süre talebini AYM karara bağlayacak.

Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak.

Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra belirlenecek tarihlerde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bütün bu sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.

Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

15 ÜYENİN 10'UNUN OYÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK

HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

AYM'nin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay HDP Halkların Demokratik Partisi

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