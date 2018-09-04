HDP Yerel Seçim Çalışmalarına Başladı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Temelli, atanan kayyumların belediyeleri borçlandırdığını söyledi. Temelli, “Koca bir coğrafya kayyum coğrafyasına dönmüş durumda. 2016 yılında başlayan bu kayyum atamaları sonucunda bizim 102 belediyemizden 95’ine kayyum atadılar. 95 belediyede o güne kadar yürüttüğümüz belediyeciliği hayata geçirirken, kayyumlar döneminde bu belediyecilikten eser kalmadı. Halkın kaynakları çarçur edildi. Halkın değil iktidarın çıkarlarına aktarıldı kaynaklar. Sıfır borçla, hatta kasalarında kaynakla devraldıkları belediyeleri borçlandırdılar. Siyasi olarak da bu halkın değerlerine saldırdılar. Tabelaları indirdiler, kadın çocuk birimlerini kapattılar. Tek anladıkları şey çıkar ilişkisi ve bu ilişkiye uymayan her şey onlar için kayyumlaştırılmalı. Kayyumlaştırdılar ve kapattılar. İnsanların diline, halkın tarihine, doğasına saldırdılar. Tüm bunlar tüm dünyanın gözü önünde olurken kimse sesini çıkarmadı. Türkiye’nin batısı da sesini çıkarmadı ama onlara da dokundular. Şimdi yine merkezileştirme peşindeler. Bunlara izin vermemek için yan yana geleceğiz ve bu kayyumlardan kurtulacağız. Bu kayyumlar bu coğrafyadan bir daha gelmemek üzere gidecek. Giderken de nasıl bu belediyeleri bu kadar borca batırdılarsa o borçları da alıp gidecekler. Bu halk onların borçlarını sırtlamayacak. Biz yerel yönetimlerde tekrar iktidara geldiğimizde tabelalarımızı da asacağız, kapanmış kurumlarımızı da açacağız. Geçmişten aldığımız deneyimlerle yeni bir yerel yönetim anlayışını var edeceğiz” dedi.

Temelli, yerel yönetimleri almaları halinde Türkiye’nin önündeki tıkanıklıkların aşılabileceğini savunarak, “Önümüzdeki süreçte yerel seçimlere giderken bu 7 aylık dönemi verimli bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Biz radikal demokrasi perspektifimizle yerinden yönetim anlayışını, yerel demokrasi anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Aslolan insanın kendini ve kentini yönetmesidir. Aslolan siyasi iradenin toplumsal yaşam içinde yeniden örülebilmesidir. Yerel demokrasi anlayışımız Türkiye’nin önündeki tıkanıklıkları aşabilecek bir perspektiftir. 24 Haziran’da dile getirdik; “bu rejim değişikliğine karşı bizim alternatifimiz var” dedik. “Yerel demokrasi ile güçlendirilmiş bir sistemimiz var” dedik. Siyasetin toplumsallaşması açısından yerel demokrasi, yerinden yönetim en önemli adımlardan biridir. Biz buna taban demokrasisi diyoruz, katılımcı demokrasi diyoruz. Bugün Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na bile şerh koymuş bu zihniyete, bu kayyumcu zihniyete karşı gelişmiş bir demokrasi, insan haklarına saygılı, kuvvetler ayrılığı çerçevesinde bir demokrasiyi bu ülkeye vaat eden bir yerel demokrasi anlayışıyla hepinizi bu yolculuğa bir kez daha davet ediyorum” diye konuştu.

Toplantı arasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, ittifak iddialarına değindi. HDP çatısı altında seçime gireceklerini söyleyen Temelli, “Olabildiğince yerel dinamiklerin taleplerini açığa çıkaracak politikalar izleyeceğiz. Yerelin kendi dinamiği ile yönlendirici olacak bu politikalar, taban, il ilçe bazında, bize yol gösterici olacak. Biz de buna göre uygun ittifak adımlarını atacağız. Yoksa o parti şunu dedi, şu parti şunu dedi gibi bir ittifak anlayışı veya kulislere sıkışmış ittifak anlayışı yok. Bunu en iyi yapan MHP AKP ittifakıdır. Baskın seçim beklemiyoruz. HHDP olarak her yerde seçime gireceğiz” dedi.

Bu arada Temelli konuşmasının alkışlanmaması dikkat çekti.Eski Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın gönderdiği mektuba verdiği yanıt parti içinde tartışmalara neden olmuştu. Demirtaş, HDP’nin öz eleştiri vermesi gerektiğini ifade etmiş, Temelli de öz eleştiri vermeyeceklerini açıklamıştı. Temelli daha sonra sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, basın önünde öz eleştiri vermeyeceklerini söylemişti.

