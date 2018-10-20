HDP yerel seçimler kampanyasının ilk adımını Diyarbakır'da attı

Halkarın Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır'da gerçekleştirdiği çalıştayla bugün yerel seçim kampanyasının startını verdi. Yine bugün Diyarbakır'da konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti adı vermeden HDP'yi hedef aldı, "Gelin yeni dönemin müjdesini Diyarbakır'dan verelim. Size acı ve kandan başka bir şey vermeyenlerin devrine son vermeye hazır mısınız?" dedi. HDP Eş Genel Başkanları Pervin Budan ile Sezai Temelli ve görevinden alınan DBP'li belediye başkanları adına, yerine kayyum atanan Mardin Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk, "Yerel Seçim Çalıştayı"nda yerel seçimlerin önemine dair birer konuşma yaptılar. Buldan'dan Kürt partilere ittifak çağrısı Pervin Buldan, HDP'siz bir parlamentonun öngörüldüğü 24 Haziran seçimlerinde güçlü temsiliyete giden yolu başarıyla tamamladıklarını ifade etti. HDP'nin belediyeleri yeniden kazanmasının hükümeti çözülmeye götüreceğini savundu. Buldan, "Belediyelerimizi yeniden kazanacağız. Bizim olmayan belediyeleri de kazanacağız. Bunu başarabilirsek, bu hükümeti çözülmeye götürecek. Bu aynı zamanda kayyum zihniyetinin ve tahakkümcü zihniyetin çöküşü anlamına gelecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler öncesi yaptığı açıklamada, "Teröre bulaşmış kişiler tekrar sandıktan çıkacak olursa kayyum atayacağız" demişti. "Kayyum tehditlerinin" hükümetin yerel seçimlerde "kaybedeceğinin itirafı" olduğunu savunan Buldan, yerel seçimlerde daha geniş bir ittifak için bütün Kürt partilerine ittifak çağrısı yaptı: "Atanan kayyumların amacının Kürt halkının iradesini gasp etmek olduğunu biliyoruz. Bütün Kürt partilerinin güç birliği yaparak bu seçimleri birlikte kazanmasının elzem olduğunu ifade etmek istiyorum. Kürt halkının da bizlerden beklentisi bu. O atanan kayyumlar Kürdün varlığına atanmıştır. Bu yüzden bu yerel seçimlerde güç birliğine ihtiyaç var. Bu yüzden bu kadar hassas bir konu ve süreçte iktidara yanıtımızı hep beraber vermeliyiz. Amed'deki tüm Kürdistani partilere, bizimle birlikte olmak isteyen herkese bu çağrıyı bir kez daha yapıyoruz." Temelli: Kayyumcu anlayışa karşı mücadelemizi yerel demokrasi etrafında oluşturacağız Sezai Temelli de "Bu ülkeyi bu kayyumcu zihniyetten hep birlikte kurtaracağız" diyerek, Türkiye'deki tüm sorunların kaynağının Kürt sorunu olduğunu söyledi.

Kürt sorunun çözülmeden Türkiye'de hiçbir sorunun çözülemeyeceğini savunan Temelli, iktidarın savaş ve çözümsüzlükten beslendiğini öne sürdü, buna karşı HDP'nin Kürt sorunun çözümüne talip olduğunu ifade etti: "Bu kayyumcu anlayışa karşı mücadelemizi yerel demokrasi etrafında oluşturacağız. HDP bu mücadeleyi radikal demokrasi etrafında örmüştür. Radikal demokrasi bütün farklılıklarımızla yan yana gelmek, demokratik toplum, ulus ve demokratik cumhuriyeti var etmektir." Ahmet Tük: Demokrasiyi rafa kaldıran bir anlayışla karşı karşıyayız Yerine kayyum atanan belediye başkanları adına çalıştayda konuşan Ahmet Türk, AKP'nin Kürtleri sindirmeye çalıştığını söyledi. '40 yıllık bir mücadelenin sonucunda gelinen noktada Türkiye'de demokrasiyi rafa kaldıran bir anlayışla karşı karşıya olduklarını' savunan Türk, Kürtlerin 40 yıllık siyaset deneyimin 2014'ten başladığı algısını ise eleştirdi. "Bu mücadele 40 yıllık bir mücadele, HEP, DEP'in, HADEP'in yarattığı değerler var. Birçok bedeller ödendi. Vedat Aydınlar, Mehmet Sincarlar, Abdulsamet Sakıklar var. Ama sanki bu mücadele 2014'te başlamış gibi bir algı yaratılıyor. Bir hafızanın yok edilmesi tehlikesiyle karşı karşıyayız" dedi.