HDP Yöneticisine Gizli Tanık İfadesiyle Tutuklama

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 3 Aralık'ta gözaltına alınan Elif ve Ali Kısa çifti, “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla tutuklandı. Yapılan itirazla HDP Elbistan İlçe Örgütü yöneticisi Ali Kısa, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 64 yaşındaki Elif Kısa’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Çiftin bakıma muhtaç ağır engelli İsmail ve Ahmet adında iki çocukları var. Önceki dönem Elbistan HDP Kadın Kolları yönetiminde yer alan; kronik baş ağrısı, depresyon, kan dolaşımı zayıflığı, doğumdan kaynaklı sağlık sorunları ve idrar yolları iltihabı gibi birçok sağlık sorunu bulunan Elif Kısa, yaklaşık bir aydır Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuluyor. Raporlarla sabit birçok hastalığı olan, beş çeşit ilaç kullanan 63 yaşındaki Elif Kısa’nın gizli tanık ifadesiyle tutuklanması, engelli çocukları Ahmet (41) ve İsmail Kısa’yı (43) olumsuz etkiliyor. Doğduğu günden bu yana annesinin özel olarak ilgilendiği İsmail’in, annesinin tutukluluğundan habersiz oda oda onu aradığı belirtildi.

“Bu memleketin bölünmez bütünlüğünü istiyorum, bizi neden eziyorlar?’’ Engelli çocuklarıyla tek başına kalan Ali Kısa, eşi Elif Kısa’nın iyi niyetiyle Suriyeli bir hükümlüye yatırdığı paranın miktarının zamanla yükselmesinden ötürü suçlanmasına anlam veremediğini belirterek, “Ben bu memleketin bölünmez bütünlüğünü istiyorum ama hak olsun, hukuk olsun, demokrasi olsun, insanlar birbirini sevsin. Bu benim görüşümdür. Bu memleket asla bölünmemeli diyenlerdenim. Bizi niye alıyorlar gerçekten bilmiyorum. Bizi niye eziyorlar? Bizden ne istiyorlar?” dedi. Kahramanmaraş’ta Halkların Demokratik Partisine (HDP) yönelik operasyonda eşi Elif Kısa ve diğer partililerle birlikte gözaltına alınan Ali Kısa, 24 saatlik bir gözaltı sürecinin ardından serbest bırakıldıklarını ama 2 hafta sonra tekrar ev baskınıyla gözaltına alındıklarını söyledi. Bu kez ifade için savcılığa götürüldüklerini ifade eden Ali Kısa, “Savcılıkta bize yöneltilen suçta örgüte yardım ettiğimiz isnat edilmişti. Ben de savcıya, 64 yaşında olduğumu, 26 yıldır vergi veren bir esnaf olduğumu, örgüte herhangi bir yardımda bulunmadığımı söyledim. Daha sonra savcıya verdiğim cevapların aynısını hakime de söyledim. Sanırım beni ve ne demek istediğimi anladılar ama buna rağmen emir mi öyleydi, durum neydi bizi mahpushaneye gönderdiler. 3 gün sonra beni bıraktılar ama eşim tutuklu kaldı’’ diye konuştu.

"Eşim kimsesi olmayan Suriyeli bir mahkumun vasisi oldu" Benim eşim yasal yollarla, mahkeme kararıyla aldığı belge ile cezaevindeki vasi olduğu kişinin ziyaretine gidip gelen suçsuz bir kadın. Bizim bu bölgemizin kültüründe bir yere giderken eli boş gidilmez. Cezaevine dışarıdan yiyecek, içecek, çamaşır gibi şeylerin sokulması yasak olduğu için sadece para götürülebiliyordu. Benim eşim de Türkiye’de kimsesi olmayan Suriyeli bir mahkumun vasisi olarak her gittiğinde 100-150 lira gibi bir harçlık bırakıyordu, içerideki ihtiyaçları görülsün diye. Bunun yanı sıra mahkumların içeride yaptıkları resimler var, onları satması için eşime ve diğer mahkumların ailelerine vermişlerdi. Bizim de resim dükkanımız olduğu için, yaz dönemi Avrupa’dan gelen mahkum yakınlarından bazıları bütün resimleri alarak parasının da mahkumlara ulaştırılması için sürekli Elbistan’da yaşayan eşim Elif Kısa’ya verdiler. Eşim de o resimlerin parasını her gittiğinde azar azar vasisi olduğu mahkumun hesabına yatırdı. Şimdi o parayı ve gizli tanık beyanını esas alarak eşimi cezaevinde tutuyorlar’’ şeklinde konuştu.

Eşinin hastalık ve yaşlılıktan dolayı cezaevi koşullarını kaldıramayacağını ifade eden Ali Kısa, “Benim eşim hasta, 3-4 tane ilaç raporu var, bir ayağı evde bir ayağı doktorda. Cezaevi koşullarını kaldıracak durumda değil. Evde 2 tane engelli oğlum var. Ağır engelli olan oğlum odaları dolaşarak annesini arıyor sürekli. 44 yaşına geldi, onu bu noktaya annesi bir bebek gibi bakarak getirdi. Şimdi birden annesi cezaevine girince annesini arıyor. Bizim örgütle falan bir bağımız varsa ispatlasınlar, ne örgütü. Bu HDP’ye yapılan bir yanlıştır. Çünkü sadece Elbistan’da 30’a yakın insan hapis yattı. Kısa uzun yattılar, ama sonra hepsi suçsuzlukları ispatlanarak tahliye edildi. Devletin ruhsat verdiği bir partiye gidip gelmenin suç olmaması lazım’’ şeklinde konuştu. "Birine vasi olmak suç değildir" Suriye savaşı sonrası cezaevinde olan çocuklarını görmeye gelemeyen ailenin ricası sonrası mahkeme kararıyla vasi seçilen Elif Kısa’nın yaptığının ‘Terör Örgütüne Üyelik’in delili olarak kullanılamayacağını belirten Avukat Özgür Çıkın, “3 Aralık 2019 tarihinde yapılan operasyonda Ali Kısa ve eşi Elif Kısa gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, yaptığımız itiraz sonrası Ali Kısa 3 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır. O günden beridir de haftada 2 gün kolluk birimine giderek imza atıyor. Bunun dışında da evdeki engelli çocuklarının ihtiyaçlarını babaları gidermeye çalışıyor. Tabi bir yandan da hastalıkla uğraşıyor. Hafıza kaybı yaşıyor ciddi bir şekilde. Kimi zaman başına gelen olayları, eşinin cezaevinde olduğunu bile unutuyor. Elif Kısa’nın da sağlık durumu çok da iç açıcı değil. Sulh ceza hakimliği kuvvetli suç şüphesinin olduğunu düşünüyor ama bizim hukuksal görüşümüz şu, ortada bir suçlamanın bile bulunmadığını düşünüyoruz. Birine vasi olmak suç değildir. Bir insanın anayasal hakkını kullanması suç değildir’’ şeklinde konuştu.