HDP Yürüyüşü Öncesi 8 İlde Etkinlik Yasağı

Hakkari’de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla alınan önlemler şöyle açıklandı; “Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek, olası provakatif eylemlerin önlenmesi ve ilimiz genelinde alınacak olan Covid-19 salgınını emniyet tedbirleri kapsamında, 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11. Maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Ve 19. Maddesine istinaden milletvekilleri hariç olmak üzere 14.06.2020 günü saat 00:01’den 16.06.2020 günü saat 23.59’a kadar; 13.06.2020 günü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince; açık alanlarda yapılması planlanan her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklanmasına, eylem ve etkinliklere destek vermek amacıyla toplanmaların engellenmesine yönelik olarak ilimizdeki eylemlere katılmak üzere hareket edecek şahıslar ve araçların ilimize giriş ve çıkışlarının kısıtlanmasına, başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliklere katılım amacı ile ilimizden çıkış yaparak hareket edecek şahıslar ve araçların kısıtlanmasına, alınan kararlara aykırı olarak hareket eden şahıslar, kurum/kuruluş, dernek ve tüzel kişiler hakkında 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanması kararları alınmıştır.”

Yürüyüş güzergahı üzerine bulunan Van’da da valilik benzer bir karar aldı. Valilikten yapılan açıklamada, “Her türlü açık alanlarda yapılması planlanan eylem ve etkinlikler ile bu eyleme destek vermek amacıyla il sınırlarımıza gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırları içerisine girişleri ve başka illerde gerçekleşmesi planlanan eylem ve etkinliğe katılım amacı ile ilimizden çıkışları yasaklanmıştır. İl sınırlarımız içinde araç, yaya vb. şekilde toplu olarak bulunulması ve dolaşılması kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde karşılama ve uğurlama adı altında yapılabilecek her türlü etkinlik veya toplu hareketler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde vatandaşlarımızın bir araya gelebileceği her türlü toplu faaliyet, hareket, gösteri, organizasyon vb. etkinlikler kısıtlanmıştır. İl sınırlarımız içinde yapılacak tüm açık hava toplantıları kısıtlanmıştır. İlimizin sınırları içinde (Görevli kamu kurumları hariç olmak üzere) yüksek sesle anons, duyuru vb. ses sistemlerinin kullanımı yasaklanmıştır” denildi.

Van ve Hakkari ile birlikte Bitlis, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Van ve Tekirdağ valilikleri şehirlere girişleri kısıtladı. HDP, Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları ve Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in vekilliklerinin düşürülmesi ve tutuklanmalarının ardından HDP, Hakkari ve Edirne’den Ankara’ya bir yürüyüş düzenleme kararı almıştı. Yasaklara rağmen HDP yürüyüşü yapacağını açıkladı. HDP’den yapılan açıklamada 15 Haziran’da düzenlenecek yürüyüşe Eş Genel Başkan Mithat Sancar'ın katılımıyla Hakkari’den saat 10’da, diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın katılımıyla Edirne Cezaevi önünden saat 13’te başlayacağı duyuruldu.

Bu arada Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla gönderdiği mesajda, yürüyüşe destek verilmesi çağrısı yaptı.vDemirtaş’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “HDP, Edirne ile Hakkari’yi demokrasiye ve barışa olan inanç etrafında Ankara’da buluşturmak için yola çıkıyor. Zorlu ve sıkıntılı bir süreçteyiz. Ancak tüm zorlukları, 82 milyon el ele vererek aşabileceğimizi de biliyorum. İşte HDP’nin bu etkinliği, 82 milyon olarak el ele verme çağrısıdır. Bu açıdan, hiç kimse bu etkinliği kutuplaştırma ve gerginlik malzemesi yapmamalıdır. Bu etkinlik başlarken, benim de herkesten özel bir ricam var: HDP’li olmasanız bile, barış ve kardeşlik için yollara çıkan arkadaşlarımdan desteğinizi ve dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Unutmayalım ki, HDP tüm Türkiye için yollarda olacak. Kışkırtma ve gerilim derdinde olan hiçbir provokatöre asla prim vermeyin. İnanıyorum ki, bu etkinlik huzur içerisinde başlayıp huzur içerisinde sona erecek.”

