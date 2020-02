HDP'de eşbaşkanlık süprizi: Temelli yerine Mithat Sancar eşbaşkan adayı

'AKP-MHP iktidarının HDP'yi izole etmek istediği sır değil'

HDP'nin Türkiye partisi olma ısrarından hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Kubilay, AKP-MHP ittifakının HDP'yi "dar bir bölge partisi" haline getirmek istediği görüşünde.

"AKP-MHP iktidarının ırkçı hezeyanlar ve milliyetçi hamaset eşliğinde HDP'ye yönelttiği aralıksız saldırılarla Batı'daki bağlarını koparmak, izole etmek, Türkiye partisi olmaktan çıkarmak ve dar bir bölge partisi haline getirmek için her türlü gayri meşru yönteme başvurduğu sır değil" diyen Kubilay, partinin bu konuya verdiği öneme işaret ediyor:

"HDP her ne kadar ülkenin her yerinden oy alıyor olsa da, Türkiye'nin her yerinde ilişkisi olan bir parti olsa d,a önümüzdeki dönemde eş genel başkanımızın da özeleştirisini yaptığı konu başlıklarında ilerleme kaydeden bir HDP, bu coğrafyada yaşayan bütün halkları ortak bir demokratik programda buluşturacak ve Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolunu açacaktır."

HDP sözcüsü "Türkiye partisi" olmanın "Kürt halkının kendi özgün kimliğine, kültürüne, diline uygun, Türkiye'nin diğer halklarıyla eşit halklar temelinde birlikte yaşam" talebinin yok sayılması anlamına gelmediğini de vurguluyor.