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  4. HDP’de ‘Kol Kırılır Eleştiriler İçeride Kalır’ Yaklaşımı

HDP’de ‘Kol Kırılır Eleştiriler İçeride Kalır’ Yaklaşımı

23.02.2020 17:12 | Son Güncelleme

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2019 yılını parti yöneticileri ve üyelerine yönelik tutuklamalar ile belediyelere kayyum atamalarıyla geride bırakırken 2020 yılında iktidar cephesine karşı parti içi eleştirileri dışarıya taşımama kararıyla ilerlemeyi planlıyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP), 2019 yılını parti yöneticileri ve üyelerine yönelik tutuklamalar ile belediyelere kayyum atamalarıyla geride bırakırken 2020 yılında iktidar cephesine karşı parti içi eleştirileri dışarıya taşımama kararıyla ilerlemeyi planlıyor.

HDP’nin 4. Olağan Kongresi’ni Ankara’da gerçekleştirmesiyle Kürt siyasi hareketinin geleceği ve 2019’da nasıl bir mücadele verildiği gibi tartışmalar gündeme taşındı.

VOA Türkçe’nin edindiği bilgilere göre; Türkiye’de 31 Mart Yerel Seçimleri’nde “HDP’nin belediye başkanlıkları kazanımı halkın iktidar baskısına karşı desteğini sandıkta ortaya koyması” olarak değerlendirildi. Buna karşı HDP’nin, 31 Mart sonrasında önce Yüksek Seçim Kurulu’nun kararları ve ardından İçişleri Bakanlığı’nın soruşturmaları ile kayyum atamalarıyla belediye başkanlıklarını kaybetmesi karşısında ise, “yeterince muhalefet tepkisi gösterilememesi” görüşü tartışması sürdü.

“Türkiye’nin batısına yaşananlar anlatılamadı” görüşü ön plana çıkarken, “mücadele ülke geneline yaygınlaştırılamadı” eleştirisi gündeme geldi. Parti içindeki eleştirilere, parti yönetimine muhalif görüşlere karşın kongrede tek listeyle seçime gidilmesi görüşü kabul gördü. Özellikle “AKP-MHP’nin oluşturduğu iktidar cephesine karşı HDP’de parti içi tartışma yaşanıyor” görüntüsü verilmemesi yaklaşımı ağır bastı. Bunun yanı sıra HDP’nin Kürt kökenli vatandaşlardan Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel seçimlerde aldığı desteği, siyasi ittifaklarla Türkiye’nin batısına da taşıması gerektiği beklentisi dile getirildi.

Bu arada HDP 4. Olağan Kongresi kapsamında parti olarak yeterince mücadele verilmediği yönündeki eleştirilere karşılık “HDP Almanak 2019

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