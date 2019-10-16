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HDP'de kurulan "sözde mahkeme" sanıklarının yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 18:00 | Son Güncelleme

Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana İl Binası'nda kurulan "sözde mahkemede" yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla aralarında partinin eski il başkanı Gülseren Tural'ın da yer aldığı tutuksuz 12 sanığın yargılanmasına devam edildi

Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana İl Binası'nda kurulan "sözde mahkemede" yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla aralarında partinin eski il başkanı Gülseren Tural'ın da yer aldığı tutuksuz 12 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Enver Ökmen ile avukatları katıldı, diğer sanıklar gelmedi.

Mahkeme başkanı, telefon kayıtlarına ilişkin HTS analiz tutanağının mahkemeye ulaştığını belirterek, sanık avukatlarına bu konudaki savunmalarını sordu.

Sanık avukatları, HTS analiz tutanağını henüz incelemediklerini belirterek, süre talebinde bulundu.

Savunması alınan sanık Enver Ökmen, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''HDP il binasında herhangi bir örgütsel mahkemeye tanık olmadım. PKK/KCK terör örgütüyle bir bağlantım yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Almanya'daki bir iş yeriyle ilgili 408 bin avroluk anlaşmazlığa ilişkin HDP Adana İl Binası'nda kurulan "sözde mahkemede" yargılama yapıldığı, taraflardan birine verilen paranın terör örgütü PKK adına yağmalandığı iddiasıyla arasında partinin eski il başkanı Gülseren Tural'ın da yer aldığı 12 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 27 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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adana Adli Kontrol Erteleme sözde mahkeme yargılama

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