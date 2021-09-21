HDP'de 'Muhatap Kim?' Tartışması

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü için HDP’nin muhatap alınabileceğini açıklaması HDP içinde ‘Muhatap kim?’ tartışması başlattı. Eski eş genel başkanlardan Sezai Temelli Abdullah Öcalan’ı adres gösterirken, Selahattin Demirtaş muhatabın HDP olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine HDP cephesinden ilk yanıt eski Eş Genel Başkan Sezai Temelli’den geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Temelli, İmralı Adası’nda ömür boyu hapis cezasını çeken Abdullah Öcalan’ı adres gösterdi. Temelli, mesajında, “Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır” dedi.

“Çözümün adresi HDP’dir”

Temelli’nin bu paylaşımı HDP içinde tartışma başlattı. Partisinin Bursa’da düzenlediği toplantıda konuşan Eş Genel Başkan Mithat Sancar da, HDP’yi ‘çözümün gücü’ olarak nitelendirdi. Sancar şunları söyledi: “Herkes HDP’yi konuşuyor, herkes HDP’yi tartışıyor. Belki bizi televizyonlarına çağırmıyorlar, belki kendi gazetelerinde, sitelerinde yer vermiyorlar ama sesimizi kısamıyorlar. Çünkü biz halkla birlikte bağırıyoruz. Bu sesi kimse kısamaz. Bakın emin olun sizin buradaki her sözünüzü herkes can kulağıyla dinliyor. Çünkü biliyorlar ki bu ülkede çözümün gücü ve siyasetin kurucu anahtarı HDP’dir. HDP’nin dayandığı inançtır, haklılıktır, halktır. O nedenle biz de bu sorumluluğun farkında olarak yürüyüşümüze devam ediyoruz.”

Demirtaş HDP’yi adres gösterdi

Tartışmalara Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ta katıldı. Avukatlarının kullandığı sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirtaş da, çözüm için HDP’yi gösterdi. HDP’nin Kürt sorununu çözmeye talip olduğunu dile getiren Demirtaş, “Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir. Tabii ki HDP, Kürt sorununun çözümünde tüm tarafların ve her kesimin, açık ve şeffaf katılımını, muhataplığını bilecek siyasi birikime ve deneyime sahiptir. Faydasız ve çoktan tükenmiş tartışmalar gündeme getirmek çözüme katkı sunmaz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kendisiyle ilgili bir belgeselde, Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz" diye konuşmuştu.

