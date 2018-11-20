HDP; katliamla ilgili resmi hiçbir görevlinin sorumlu tutulup, ceza verilmediği davayla ilgili iç yargı yollarının tüketilmesi nedeniyle Roboski'de yaşamını yitirenlerin yakınlarının AHİM'e taşıdığı davayı, parti içinde kurduğu komisyon aracılığıyla yakından izliyordu.

28 Aralık 2011'de Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu, Kürtçe adıyla Roboski Köyü yakınlarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bombardımanı sonucu 34 sivilin yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava, Ayhan Bilgen'in istifası kararıyla bir kez daha gündeme geldi.

İstifa kararını HDP (Halkların Demokratik Partisi) Eşbaşkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'ye ileten Bilgen, yeni grup başkanvekili seçilene kadar bu görevi sürdürecek.

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Roboski davasıyla ilgili başvuruyu reddetmesinin üzerinden aylar geçtikten sonra "ailelere verdikleri sözleri tutamadığı" gerekçesiyle grup başkanvekilliği ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği görevlerinden istifa kararı aldı.

Ancak AİHM, başvuruyu geçen 18 Mayıs'ta "eksik olan belgeler geciktiği" için reddetti.

Şimdi merak edilen, HDP ve Roboskili ailelerin tepkisine yol açan kararın üzerinden 6 ay geçtikten sonra Bilgen'in neden istifa kararı aldığı.

https://twitter.com/ayhanbilgen/status/1064263083282046976

Twitter'dan duyurdu

Bilgen, istifa kararını önce Twitter hesabından yaptığı "Eğer bir konuya 'dava' diye sahip çıkmak gerekiyorsa 'Roboski davası' bunu fazlasıyla hak eder. Üzerimize düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmediğim için ailelere verdiğim sözün gereği olarak kişisel özeleştirimi veriyor, özür diliyor ve bırakıyorum" açıklamasıyla duyurdu.

Bilgen'in bu mesajı kısa süre sonra kaldırması ve daha sonra "Roboski konusunda daha duyarlı başka bir adres olmadığına göre bir yere gitmiyorum, mücadeleyi bırakmıyorum. Sadece siyasette sorumlulardan hesap soramadığımızda halka hesap vermemiz gerektiğini biliyorum.

"Nokta!" açıklaması yapması istifadan vazgeçtiği yorumuna yol açmıştı.

Ancak Bilgen'in ikinci mesajı "Partiden istifa etmediğini" duyurmak amacıyla yaptığı, partideki grup başkanvekilliği ve MYK üyeliğinden ayrılma kararlarını eşbaşkanlar Temelli ve Buldan'a ilettiği öğrenildi.