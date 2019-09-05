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HDP'deki Eyleme Polis ve Asker Aileleri de Katıldı

05.09.2019 17:29 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırıldığını söyleyerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan ailelere, yakınları PKK tarafından kaçırılan güvenlik güçlerinin yakınları da katıldı. Aileler çocuklarını almadan gitmeyeceklerini söyledi

HDP'deki Eyleme Polis ve Asker Aileleri de Katıldı

HDP İl Binası önünde günlerdir süren oturma eylemleri bugün de devam etti. Eyleme katılan aile sayısı sekize yükseldi. Daha önce çocuklarının PKK’ya katıldığını söyleyen ailelerin yaptığı eyleme bu kez PKK tarafından kaçırılan asker ve polislerin yakınları da katıldı.

Sıkı güvenlik önlemleri altında parti binası önünde oturan aileler adına Şeyhmus Kaya, HDP Yönetimi ile görüştü. Astsubay olan oğlu Vedat Kaya 2015 yılında kaçırılan Kaya, görüşmeyi habercilerle paylaştı. Kaya, “Karşılıkla yaşananlar anlatıldı. Siz bizi anlayın, biz sizi anlayalım dedik. Sonuç olarak somut bir girişim yok. Tek istediğimiz, bize karışmayın yeter. Özü bu, başka hiçbir şey olmadı. Çeşitli yaşanmış acılara anlatıldı, başka bir şey yok. Çocuklardan bir haber yok. Daha önceki konuşmaların aynısı oldu. Somut bir adım yok. Bize söyledikleri bir girişimleri yok, daha önceki yaşanmış süreçleri anlattım, değişen hiçbir şey yok” dedi.

Yakınları için oturma eylemi yapan ailelerin talepleri ortak. VOA Türkçe mikrofonlarına konuşan aileler, çocuklarını almadan gitmeyeceklerini söyledi. Mersin’den gelen Rahime Oymaz 2015 yılında kaçırılan yeğeni Polis Sedat Depelan için eylem yapıyor. Yeğeninin bırakılması için herkesten destek beklediğini söyleyen Oymaz, “Yeğenim, Diyarbakır Lice'de 2015 yılında kaçırıldı. PKK tarafından kaçırıldı. O gün bugündür haber yok. Biz çocuğumuzu istiyoruz, dört buçuk yıldır çektiğimizi bir biz biliriz bir Allah bilir. Yeter artık destek çıksınlar. Nerede insan severler? Hayvanlar için ayağa kalkanlar bizim için niye ayağa kalkmıyor? Hayvanları ben de seviyorum, hayvanlar için ayaklanan insanlar bir de bu gençler için ayaklansınlar” dedi.

2015 yılında Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kaçırılan Polis Müslüm Altıntaş’ın annesi Songül Altıntaş, Gaziantep’ten gelerek eyleme katıldı. Oğlunu almadan eyleme son vermeyeceğini belirten Altıntaş, “Biz oğlumuzu almadan buradan kalkmak istemiyoruz, onu almaya geldik. Hem Ankara hem Diyarbakır yolunu su yoluna çevirdik ama bir şey olmadı. Gidiyoruz geliyoruz boş. Sanki bizimle dalga geçer gibi, “Seçimden sonra, yarın. Bir şeyler oluyor, az kaldı’ diyorlar. Dört yılı buldu 5’e giriyor. Yeter artık biz kalkmıyoruz. Çocuğunuz gelmeyene kadar kalkmıyoruz” diye konuştu.

Malatya’dan gelen Sadiye Özbey de, Tunceli-Pülümür yolunda kaçırılan polis oğlunun bırakılmasını istiyor. Özbey, “Bizim çocuklarımızı bize verin. Bizim çocuklarımızın üzerinde hakkınız yoktur. Biz ölü yaşayanlarız, ölüyüz. Verin çocuklarımızı. O kadar gençler gitti, Diyarbakır'da öldü, her yerde öldü. Yazık günah değil mi? Bunun sorumlusu kim? Şeklinde konuştu.

Eylemcilerden Ayşegül Biçer ise YPG’ye katıldığını söylediği oğlunun geri getirilmesini istiyor. Biçer, “Dışarı gitti, ondan sonra mesaj attı ‘Ben YPG’ye katıldım’ diye. Çocuklarımızı kandırıyorlar, gönüllerinde tatlı ediyorlar. Allah'a havale ediyorum. Bizim yüreğimizdeki ateş onların, yüreğine düşsün. Ben oğlumu istiyorum, evlatlarımızı geri istiyoruz” dedi.

Eylemlere ilişkin dün açıklama yapan HDP Yönetimi, ailelerin yönlendirildiğini iddia etmişti

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