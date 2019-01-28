HDP’den Aday Tanıtımı

HDP önceki gün belirlediği 68 belediye başkan adayını Diyarbakır’da düzenlenen törenle tanıttı.Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, Kürt Partileriyle yapılan ittifak gereği gösterilen aday tepki çekti. Adayın ismi okunmadı. Halkların Demokratik Partisi’nin Doğu ve Güneydoğu’daki belediye başkanlarını açıklamak amacıyla düzenlendiği tören Kayapınar İlçesindeki bir düğün salonunda gerçekleşti. Ancak düğün salonu törenden bir gece önce polis tarafından basıldı. Salondaki açlık grevinde olan Leyla Güven’in posterlerine el koyan polis bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi daha sonra serbest bırakıldı. Çok sayıda partilinin de katıldığı tören, Kürt siyasetinin belediye tecrübelerinin anlatıldığı sinevizyon gösterisi ile başladı. Sinevizyonun ardından söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 31 Mart’ta kayyumları kovacaklarını söyledi. Buldan, “O kayyumlar 31 Mart günü gidecekler, hep birlikte göndereceğiz onları. Çünkü halkımız 31 Mart tarihini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu halk kendisine de kentine de her zaman sahip çıkarak 31 Mart tarihinde bir kez daha yöneteceğini gösterecektir. Halkımız çok kararlıdır. AKP’ye sandıkta gereken cevabı vereceğini şimdiden belli etmiştir. Bunu bildikleri için hileye başvuruyorlar. Seçmenleri silip, onların yerine hayali seçmenleri getirip, kendilerine göre kazanmanın yollarını arıyorlar. Ama şunu bilsinler ki Kürt halkı onlara geçit vermeyecek, sizler sandıkları uzaya da Saray’a da taşısanız, halkımız iradesine ve oyuna sahip çıkacaktır. Tıpkı 7 Haziran, 1 Kasım ve 24 Haziran’da olduğu gibi bütün hilelerinize karşı halkımız el ele verecek ve sizlerin oyunlarınız ve usulsüzlüklerinizle baş edecektir” dedi.

Buldan’ın dikkat çektiği konular arasında diğer Kürt partileriyle yapılan ittifak ta vardı. Buldan, ittifak ile ilgili şunları söyledi; ”Kürdistani partileri ile yaptığımız ittifakın büyük bir önem taşıdığını belirtmek istiyorum. Adaylarımızı bugünden itibaren halkımıza emanet ediyoruz. HDP olarak belirlemiş olduğumuz eş başkan adaylarımızı, ittifaklarımızın kendilerinin belirlemiş olduğu adayları halkımıza emanet ediyor, onlarla birlikte bu sürecin üstesinden geleceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.” Buldan böyle konuşsa da, ittifakın Diyarbakır’ın Çınar ilçesinden aday gösterilen Ozan Kardaş, tabandan büyük tepki aldı. Türkiye Kürdistan Demokrat Parti tarafından aday gösterilen Kardaş, daha önce sosyal medya hesaplarında HDP, Selahattin Demirtaş ve Öcalan aleyhine sert eleştirilerde bulunmuştu. Buldan’dan sonra söz alan HDP’nin diğer Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise HDP’nin batıda da kilit parti olduğunu söyledi. Temelli, “31 Mart’ta gerçekleşecek seçimler sadece Kürtler için değil, aynı zamanda tüm Türkiye halkları için de bir demokrasi referandumudur. Türkiye’de diktatörlüğe özenen bu zihniyetin son bulması için halkların birlikte karar vereceği bir seçimdir 31 Mart seçimi. Bu kadar da önemlidir ve tarihi bir öneme sahiptir. Kürt halkı 31 Mart gününe az önce söylediğim gibi bir referandum günü olarak bakıyor. O gün kayyumla hesaplaşma günü olacak. O gün AKP-MHP ittifakıyla hesaplaşma günü olacak. Hangi partiden olursa, hangi düşünceden olursa olsun Kürt halkı faşizme karşı, kayyuma karşı yekvücut olmuş, özlenen ittifakını sağlamıştır. HDP, Batı’da da kilit parti konumundadır. Anketler geliyor önümüze görüyoruz. Her yerde ittifaklar başa baş. AKP ve CHP adayları Ankara ve İstanbul’da başa baş gidiyor. Bu seçimlerin kaderini belirleyecek olan parti HDP’dir. Halkımız bu tarihi süreçte rolünü her yerde oynayacak, AKP-MHP ittifakına, faşizme büyük bir darbe vuracaktır” diye konuştu.