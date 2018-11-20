HDP’den Adaylık İçin ‘Kadına Şiddet’ Şartı 

Yerel seçimlere beş aydan az bir süre kalan HDP Diyarbakır’da aday başvurularını almaya başladı. İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyen HDP Yönetimi hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. İl Eş Başkanı Filiz Buluttekin, hazırlıklarla ilgili, ” Bugün itibariye aday adaylarının başvurularını almaya başladık. Başvuruları almak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün birleşenlerimizin katılımıyla il seçim koordinasyon kurullarımızı oluşturduk. Seçim sırasında ihtiyaç olacak teknik alt yapıyı, bilgi işlem, hukuk komisyonlarını hazırladık. Daha güçlü şekilde seçime girebilmek için çalışmalarımızı başlattık” dedi.

HDP adaylık için bir dizi kriter belirledi. Kriterler arasında en çok dikkat çeken ise kadına şiddet maddesi oldu. Kürt siyasetinin yerel yönetimlerini üye olduğu Demokratik Bölgeler Partisi İl Eş Başkanı İbrahim Çiçek, kadına şiddet uygulayanların başvurularının kabul edilmeyeceğini söyledi. Çiçek, ”Kadına şiddet uygulayan, çok eşli olanların adaylığı kabul edilmeyecek. Partimizin ilke ve değerlerine aykırı hareket edenlerin başvuruları kesin olarak kabul etmeyeceğiz. Diğer bütün partiler kadını bir meta gibi görüyor. Bizim partimizde kadın özgürlükçü bir yaklaşım var. Kadın yoldaşlara hayatın herhangi bir alanında, herhangi bir şiddet, bu illa fiziki şiddet olacak değil, şiddet geniş bir kavram, bütün boyutuyla şiddet uygulayan kişiler, partimizden aday adayı dahi olamayacaklar“ diye konuştu.