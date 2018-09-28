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HDP'den af tartışmaları değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 16:21 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: - "Toplumun siyaset yapma hakkını, özgürlükleri engelleyen ve bunu da büyük bir adaletsiz sistemle sürdüren yargıyı siyasallaştırmış zihniyet, şimdi bir af paketiyle bütün bu olan biteni görünmez kılmaya çalışıyor"

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Toplumun siyaset yapma hakkını, özgürlükleri engelleyen ve bunu da büyük bir adaletsiz sistemle sürdüren yargıyı siyasallaştırmış zihniyet, şimdi bir af paketiyle bütün bu olan biteni görünmez kılmaya çalışıyor." dedi.

Temelli, HDP Grup Yönetim Salonu'nda ODTÜ'lü öğrencilerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Burada konuşan Temelli, üniversitelerde yaşanan sorunların büyük kısmını iktidarın yarattığını öne sürdü. Temelli, "Aslında ne üniversitelerin ne de gençlerin bir sorunu var. Sorun bu iktidarda ve sorun yaratmaya devam ediyor. 12 Eylül'den miras aldıkları YÖK düzenini çok daha içinden çıkılmaz bir yere sürüklemiş iktidarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

KHK'lerle ihraç edilen akademisyenlerin boşluğunu doldurmanın mümkün olmadığını ileri süren Temelli, "Birçoğu yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Öğretim üyelerini bir tarafa bırakalım, sırf 2017 yılında 130 bin genç yurt dışına gitti. Geçenlerde Cumhurbaşkanı, gençleri, bilim insanlarını tekrar bu ülkeye davet ediyordu. O zaman sormak lazım; nereye çağırıyorsun? Çölleştirdiğin üniversitelere mi?" sorularını yöneltti.

- Sorular

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Temelli, af tartışmalarının anımsatılması üzerine, öğrenci affı, imar affı, vergi affı derken şimdi yeni bir af paketi ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Temelli, "Toplumun siyaset yapma hakkını, özgürlükleri engelleyen ve bunu da büyük bir adaletsiz sistemle sürdüren yargıyı siyasallaştırmış zihniyet, şimdi bir af paketiyle bütün bu olan biteni görünmez kılmaya çalışıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin en ciddi sorunlarından birinin adalet ve yargı sorunu olduğunu öne süren Temelli, HDP'nin bir önceki milletvekillerinin ve 27. Dönem'den Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in cezaevinde olduğunu anımsattı. Temelli, "Bu tablo karşımızdayken bu Meclis nasıl böyle bir af teklifini görüşecek açıkçası merak ediyorum. O parlamentonun üyesi cezaevindeyken bunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nun hükümleriyle içeride olan tutsakları gözardı ederek nasıl bir af kanunu görüşülebilir? Bunu şaşkınlıkla izliyoruz." dedi.

Temelli, adalet sisteminin acilen demokratikleşmesi gerektiğini belirterek, "Bu gerçekleşmediği sürece hiçbir adaletsizliği ortadan kaldırmak mümkün değildir. Bu türden sakat bir anlayışla oluşturulmuş olan bu tür kanunlar, Türkiye'deki bu sorunları çok daha derinleştirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "İttifak pazarlıkları halkın iradesine ipotek koymaktır"

Bir gazetecinin, "Yerel seçimlere özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde ortak aday ile mi yoksa kendi adaylarınızla mı gireceksiniz?" sorusuna Temelli, "İttifak pazarlıklarının yapılması halkın iradesine ipotek koymaktır. Cumhur İttifakı sürekli bunu yapıyor." yanıtını verdi.

Halkın iradesini açığa çıkartacak ve tabanın kendi önerilerini ortaklaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirten Temelli, "Biz de onlardan gelen bu eğilimler doğrultusunda karar vereceğiz. Aslında geçmişte de böyle yaptık. Demokratik siyaset buluşmaları gerçekleştireceğiz ve önümüzdeki altı ayı bu şekilde değerlendireceğiz." ifadesini kullandı.

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