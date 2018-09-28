HDP'den af tartışmaları değerlendirmesi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Toplumun siyaset yapma hakkını, özgürlükleri engelleyen ve bunu da büyük bir adaletsiz sistemle sürdüren yargıyı siyasallaştırmış zihniyet, şimdi bir af paketiyle bütün bu olan biteni görünmez kılmaya çalışıyor." dedi.

Temelli, HDP Grup Yönetim Salonu'nda ODTÜ'lü öğrencilerden oluşan bir heyeti kabul etti.

Burada konuşan Temelli, üniversitelerde yaşanan sorunların büyük kısmını iktidarın yarattığını öne sürdü. Temelli, "Aslında ne üniversitelerin ne de gençlerin bir sorunu var. Sorun bu iktidarda ve sorun yaratmaya devam ediyor. 12 Eylül'den miras aldıkları YÖK düzenini çok daha içinden çıkılmaz bir yere sürüklemiş iktidarla karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

KHK'lerle ihraç edilen akademisyenlerin boşluğunu doldurmanın mümkün olmadığını ileri süren Temelli, "Birçoğu yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. Öğretim üyelerini bir tarafa bırakalım, sırf 2017 yılında 130 bin genç yurt dışına gitti. Geçenlerde Cumhurbaşkanı, gençleri, bilim insanlarını tekrar bu ülkeye davet ediyordu. O zaman sormak lazım; nereye çağırıyorsun? Çölleştirdiğin üniversitelere mi?" sorularını yöneltti.