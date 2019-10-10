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HDP'den AKP'ye: Savaşa son verin

10.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Suriye'de düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'nı eleştiren HDP, hükümete çağrı yaptı.

HDP'den AKP'ye: Savaşa son verin

Harekât, "tek taraflı saldırı ile başlatılan savaş ve işgal girişimi" olarak tanımlandı.Halkların Demokratik Partisi (HDP) Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyine düzenlediği harekâta ilişkin parti genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olarak düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı "tek taraflı saldırı ile başlatılan savaş ve işgal girişimi" olarak tanımlandı. Türkiye'nin derhal savaşa son vermesi ve Suriye topraklarından çekilmesi talep edildi.

HDP, hükümetin harekatı, terör örgütlerinin bölgeden çıkarılması hedefiyle düzenlendiğine yönelik açıklamalarını eleştirdi. HDP'nin basın açıklamasında okuduğu bildiride, "Bu saldırının temel hedefi, iktidarın iddia ettiği gibi bir siyasi yapı değil, kadın devrimi dahil Kürtlerin bölgenin diğer halklarıyla birlikte kurmak istediği eşitlikçi, özgürlükçü ve demokratik yaşam biçimi ve kazanımlarının yok edilmesidir" ifadesi kullanıldı.

CHP'ye eleştiri

"İktidar Türkiye'yi büyük bir ateşin içine atmaktadır" ifadesini kullanan HDP, muhalefet partilerini de eleştirdi. HDP Merkez Yürütme Kurulu bildiride Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyonun yolunu açan tezkereye CHP'nin "Evet" demiş olmasına tepki gösterdi.

Tezkereye verilen desteğin hükümetin "ırkçı, militarist, yayılmacı ve işgalci politikalarına" destek anlamına geldiği ve "çok muzdarip oldukları iktidar bloğunun siyasi ömrünü uzamasına" neden olacağı belirtildi.

DW,MY/GA

© Deutsche Welle Türkçe

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