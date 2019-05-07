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HDP'den Anayasa Mahkemesine başvuru

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 17:19 | Son Güncelleme

HDP, YSK'nin Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine ilişkin kararını bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine taşıdı

HDP, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesi yönündeki kararına ilişkin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Ağrı Milletvekili Abdullah Koç ve Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz, başvuru dilekçesini Anayasa Mahkemesine bıraktıktan sonra basın açıklaması yaptı.

Başaran, 31 Mart yerel seçimlerini kazanan ancak KHK ile ihraç edildikleri için mazbataları verilmeyen HDP'li belediye başkanı ve meclis üyesi adayları için AYM'ye başvurduklarını belirterek YSK'nin, halkın iradesini dikkate almadığını savundu.

YSK'nin kendini halkın yerine koyduğunu öne süren Başaran, "Anayasa Mahkemesini Anayasa'ya aykırı uygulamayı iptal etmeye, halkın iradesini halka teslim etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Başaran, gelecek günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvuracaklarını söyledi.

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Anayasa Mahkemesi HDP Mazbatalar seçim2019 YSK

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