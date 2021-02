HDP’den Ankara’da DEVA Partisine Ziyaret Hakkari’de Kongre

“Türkiye’nin temel sorunu adaletsizlik”

Buldan, Babacan ile görüştüğü sıralarda, diğer Eş Başkan Mithat Sancar da partisinin il kongresine katıldı. Burada partililere hitap eden Sancar, "Herkes İçin Adalet" kampanyasına neden ihtiyaç duyduklarını anlattı. Ülkenin en önemli sorununun adaletsizlik olduğunu söyleyen Sancar, “Bu ayın başında bir kampanya başlattık. "Herkes İçin Adalet" koyduk adını. Niye bu ismi koyduk kampanyaya? Çünkü bu ülkenin en temel ve köklü sorununun adaletsizlik olduğunu düşündük. Adaletsizlik bu ülkenin en temel sorunudur. Her alanda adaletsizlik yaşanıyor, her kesim adaletsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu ülkede adaletsizlik yaşamayan halk topluluğu, inanç topluluğu, toplum kesimi neredeyse yok. Ama bir gerçeği mutlaka açıkça hepimizin görmesi gerekiyor. Adaletsizliğin en büyüğünü Kürt halkı yaşıyor. Adaletsizliğe karşı mücadelenin asıl yükünü de başta Hakkari olmak üzere Kürt halkı üstlenecektir, omuzlayacaktır. HDP olarak biz, 'Bütün kesimlere, herkese adalet istiyoruz' dedik ama biliyoruz ki adaletsizliği ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. Bu yol o kadar kısa ve zahmetsiz değil. Fakat bize hangi yol zahmetsiz olmuş ki? Bize hangi yol kolay olmuş ki? Özgürlüğe, adalete, barışa giden yol her zaman zorludur, Kürt halkı için. Türkiye halkları için daha da zorludur. O nedenle görevimiz ağırdır, ama inanıyorum bu kutsal görevi inançla dirençle hep birlikte başarıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.