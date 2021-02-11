HDP’den Ankara’da DEVA Partisine Ziyaret Hakkari’de Kongre

Hafta başında “Herkes İçin Adalet” kampanyası başlatan HDP’nin muhalefet partilerini ziyaretleri sürüyor. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan, Ankara’da Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) ziyaret etti. Diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Hakkari kongresinde "Herkes İçin Adalet" kampanyasını anlattı. Kampanya kapsamında HDP daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi’ni (SP) ziyaret etmişti.
Parti ziyareti
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, DEVA Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ali Babacan ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Buldan, bir açıklama yaptı.
Buldan görüşmede muhalefet arasında güç birliği başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığını söyledi.
Buldan, Babacan ile konuştukları konuları şöyle özetledi: “Bu konuların başında elbette önemli olarak ele alacağımız adil yargılama yani yargı meselesi, haksız tutuklamalar, şu anda cezaevlerinde olan binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde oldukları meselelerini konuştuk. Yine parlamenter sisteme geçiş için neler yapılması gerekiyor bunları konuştuk. KHK ile yönetilen bir ülkede zarar gören vatandaşlarımızın, toplumun bu meseleden nasıl çıkacağını dile getirdik. Bu mesele başta olmak üzere yine kayyımlar konusu, belediye eş başkanların görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması sadece HDP ile sınırlı kalmayan artık Türkiye’nin batısına da sirayet eden başta Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere ve bundan sonra da belki göreceğimiz yaşayacağımız bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini konuştuk.”
“Toplumun tüm kesimlerini bu meseleye katmakta fayda var”
Buldan, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa konusunda bütün partilerle konuşulabileceği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine, sadece hükümetin belirlediği bir yeni anayasanın Türkiye’ye hizmet etmeyeceği ifade etti. Buldan, ”HDP olarak yeni anayasa meselesinde bizim duruşumuz nettir. Nasıl bir anayasa hazırlayacaklar, buna bakacağız. Ceplerinde ne var, nasıl gelecekler muhalefet partilerinin kapılarını nasıl çalacaklar? Onu bilmiyoruz. Dolayısıyla biz HDP olarak elbette ki toplumun tüm kesimleriyle ortak bir anayasanın çıkarılması konusunda hemfikiriz. Sadece hükümetin belirlediği bir yeni anayasanın Türkiye’ye hizmet etmeyeceği, faydalı olmayacağı kanaatini taşıyoruz. Elbette ki bütün muhalefet partilerinin görüşlerinin alınması gerektiği önemlidir, ama STK’lar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini bu meseleye katmakta fayda var” dedi.
Babacan ise bugünkü görüşme sonrasında bir açıklama yapmazken Twitter üzerinden “Bugün HDP Eş Genel Başkanı Sayın Pervin Buldan ve HDP Heyeti Genel Merkezimizi ziyaret etti” mesajını paylaştı.
“Türkiye’nin temel sorunu adaletsizlik”
Buldan, Babacan ile görüştüğü sıralarda, diğer Eş Başkan Mithat Sancar da partisinin il kongresine katıldı. Burada partililere hitap eden Sancar, "Herkes İçin Adalet" kampanyasına neden ihtiyaç duyduklarını anlattı. Ülkenin en önemli sorununun adaletsizlik olduğunu söyleyen Sancar, “Bu ayın başında bir kampanya başlattık. "Herkes İçin Adalet" koyduk adını. Niye bu ismi koyduk kampanyaya? Çünkü bu ülkenin en temel ve köklü sorununun adaletsizlik olduğunu düşündük. Adaletsizlik bu ülkenin en temel sorunudur. Her alanda adaletsizlik yaşanıyor, her kesim adaletsizlikle karşı karşıya kalıyor. Bu ülkede adaletsizlik yaşamayan halk topluluğu, inanç topluluğu, toplum kesimi neredeyse yok. Ama bir gerçeği mutlaka açıkça hepimizin görmesi gerekiyor. Adaletsizliğin en büyüğünü Kürt halkı yaşıyor. Adaletsizliğe karşı mücadelenin asıl yükünü de başta Hakkari olmak üzere Kürt halkı üstlenecektir, omuzlayacaktır. HDP olarak biz, 'Bütün kesimlere, herkese adalet istiyoruz' dedik ama biliyoruz ki adaletsizliği ortadan kaldırmak o kadar kolay değil. Bu yol o kadar kısa ve zahmetsiz değil. Fakat bize hangi yol zahmetsiz olmuş ki? Bize hangi yol kolay olmuş ki? Özgürlüğe, adalete, barışa giden yol her zaman zorludur, Kürt halkı için. Türkiye halkları için daha da zorludur. O nedenle görevimiz ağırdır, ama inanıyorum bu kutsal görevi inançla dirençle hep birlikte başarıyla yerine getireceğiz” diye konuştu.