HDP’den Ankara’da DEVA Partisine Ziyaret Hakkari’de Kongre

Hafta başında “Herkes İçin Adalet” kampanyası başlatan HDP’nin muhalefet partilerini ziyaretleri sürüyor. Eş Genel Başkanlardan Pervin Buldan, Ankara’da Demokrasi ve Atılım Partisi’ni (DEVA) ziyaret etti. Diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar ise Hakkari kongresinde "Herkes İçin Adalet" kampanyasını anlattı. Kampanya kapsamında HDP daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Saadet Partisi’ni (SP) ziyaret etmişti.

Parti ziyareti

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve beraberindeki heyet, DEVA Genel Merkezi’nde Genel Başkan Ali Babacan ile görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Buldan, bir açıklama yaptı.

Buldan görüşmede muhalefet arasında güç birliği başta olmak üzere birçok konunun masaya yatırıldığını söyledi.

Buldan, Babacan ile konuştukları konuları şöyle özetledi: “Bu konuların başında elbette önemli olarak ele alacağımız adil yargılama yani yargı meselesi, haksız tutuklamalar, şu anda cezaevlerinde olan binlerce insanın haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde oldukları meselelerini konuştuk. Yine parlamenter sisteme geçiş için neler yapılması gerekiyor bunları konuştuk. KHK ile yönetilen bir ülkede zarar gören vatandaşlarımızın, toplumun bu meseleden nasıl çıkacağını dile getirdik. Bu mesele başta olmak üzere yine kayyımlar konusu, belediye eş başkanların görevden alınması ve yerlerine kayyım atanması sadece HDP ile sınırlı kalmayan artık Türkiye’nin batısına da sirayet eden başta Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere ve bundan sonra da belki göreceğimiz yaşayacağımız bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini konuştuk.”