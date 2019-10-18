HDP’den ‘Ateşkese Uyun’ Çağrısı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yapılan açıklamada, Suriye’de Amerika ve Türkiye arasında varılan ateşkes anlaşmasına uyulmadığı belirtildi. Açıklamada taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı.
İki eş genel başkan adına yapılan yazılı açıklamada özellikle Suriye’nin Resulayn kasabasındaki yaralıları almaya giden ambulanslara ateş açıldığı iddia edilerek, “Çatışma alanlarından biri olan Serêkaniyê (Resulayn) Kent merkezinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi için kente girmek isteyen ambulansların ve sivil araçların TSK-ÖSO tarafından vuruldukları bilgileri sahadan gelmektedir. Sosyal medyada da buna dair çeşitli görseller yayılmaktadır. Serêkaniyê (Resulayn) Hastanesi'nin geçen günlerde savaş uçakları tarafından hedef alınması sebebiyle bu kentteki yaralıların kent merkezinde tedavi olamayacakları açıktır” denildi.
Ateşkese uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İşlenen savaş suçlarına yenilerinin eklenmemesi için, Serêkaniyê (Resulayn) kent merkezindeki yaralıların ve sivillerin tahliyesi için acilen insani yardım koridorunun güvence altına alınması gerekmektedir. ABD ve Türkiye hükümetlerinin ortak sorumluluğunda olan bu süreçte sivillerin ve ambulansların hedef alınmasını bir sabotaj ve provokasyon olarak kabul ediyoruz. İnsani koridorun sağlanması için sorumlu tarafları acilen ateşkes kaidelerine uymak üzere gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.”
Bu arada Van’da temaslarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van’daki halk toplantısına izin verilmeyince, HDP İpekyolu İlçe binası önünde basın açıklaması yaptı.
Suriye’de çözümün siyasi olduğunu ifade eden Temelli, çözüm yolunun Kürtlerle barışmaktan geçtiğini savundu. Temelli, “Yüzlerce insan katledildi. İçinde çocuklar var. Yüz binlerce insan yerinden yurdundan edildi. Bugün IŞİD çetesi denilen o selefi ve katil grup, ipini koparmış durumda. Nereye gittikleri belli değil. Selefi bir hat oluşturacaklar, orada inşaat yapacaklar, orada adına 'tampon bölge' dedikleri bir güvenlik hattı oluşturacaklarmış. Hayır bu çözüm değil bu ülkeyi daha büyük felakete sürükler. Bu Suriye’de çözümsüzlüğün dayatılmasıdır. Çözümün yolu siyasidir, çözümün yolu Kürtlerle barışmaktan geçer. Kürtlere düşmanlık Kürtlerin hakkını yok saymak, siyasi iradesini yok saymak, bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Ortadoğu’ya yapılan en büyük kötülüktür. Kürt meselesi küresel bir meseledir. Bunu ancak ve ancak tarafları ile çözebilirsiniz. Anlaşma yaptık diyorlar. Kimle neyin anlaşmasını yaptınız. O anlaşmada Kürtler Suriye halkları yoksa ona anlaşma denmez. Ona günü kurtarmak denir. Ortaya çıkan rezaletin üstünü örtmek denir, ortaya savaş suçlarını kamufle etmek denir. Şimdi tam siyasi çözüm zamanıdır” diye konuştu.
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