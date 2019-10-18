HABER

HDP’den ‘Ateşkese Uyun’ Çağrısı

18.10.2019 17:24 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yapılan açıklamada, Suriye’de Amerika ve Türkiye arasında varılan ateşkes anlaşmasına uyulmadığı belirtildi. Açıklamada taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı

HDP’den ‘Ateşkese Uyun’ Çağrısı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yapılan açıklamada, Suriye’de Amerika ve Türkiye arasında varılan ateşkes anlaşmasına uyulmadığı belirtildi. Açıklamada taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

İki eş genel başkan adına yapılan yazılı açıklamada özellikle Suriye’nin Resulayn kasabasındaki yaralıları almaya giden ambulanslara ateş açıldığı iddia edilerek, “Çatışma alanlarından biri olan Serêkaniyê (Resulayn) Kent merkezinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi için kente girmek isteyen ambulansların ve sivil araçların TSK-ÖSO tarafından vuruldukları bilgileri sahadan gelmektedir. Sosyal medyada da buna dair çeşitli görseller yayılmaktadır. Serêkaniyê (Resulayn) Hastanesi'nin geçen günlerde savaş uçakları tarafından hedef alınması sebebiyle bu kentteki yaralıların kent merkezinde tedavi olamayacakları açıktır” denildi.

Ateşkese uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İşlenen savaş suçlarına yenilerinin eklenmemesi için, Serêkaniyê (Resulayn) kent merkezindeki yaralıların ve sivillerin tahliyesi için acilen insani yardım koridorunun güvence altına alınması gerekmektedir. ABD ve Türkiye hükümetlerinin ortak sorumluluğunda olan bu süreçte sivillerin ve ambulansların hedef alınmasını bir sabotaj ve provokasyon olarak kabul ediyoruz. İnsani koridorun sağlanması için sorumlu tarafları acilen ateşkes kaidelerine uymak üzere gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.”

Bu arada Van’da temaslarda bulunan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Van’daki halk toplantısına izin verilmeyince, HDP İpekyolu İlçe binası önünde basın açıklaması yaptı.

Suriye’de çözümün siyasi olduğunu ifade eden Temelli, çözüm yolunun Kürtlerle barışmaktan geçtiğini savundu. Temelli, “Yüzlerce insan katledildi. İçinde çocuklar var. Yüz binlerce insan yerinden yurdundan edildi. Bugün IŞİD çetesi denilen o selefi ve katil grup, ipini koparmış durumda. Nereye gittikleri belli değil. Selefi bir hat oluşturacaklar, orada inşaat yapacaklar, orada adına 'tampon bölge' dedikleri bir güvenlik hattı oluşturacaklarmış. Hayır bu çözüm değil bu ülkeyi daha büyük felakete sürükler. Bu Suriye’de çözümsüzlüğün dayatılmasıdır. Çözümün yolu siyasidir, çözümün yolu Kürtlerle barışmaktan geçer. Kürtlere düşmanlık Kürtlerin hakkını yok saymak, siyasi iradesini yok saymak, bu ülkeye yapılan en büyük kötülüktür. Ortadoğu’ya yapılan en büyük kötülüktür. Kürt meselesi küresel bir meseledir. Bunu ancak ve ancak tarafları ile çözebilirsiniz. Anlaşma yaptık diyorlar. Kimle neyin anlaşmasını yaptınız. O anlaşmada Kürtler Suriye halkları yoksa ona anlaşma denmez. Ona günü kurtarmak denir. Ortaya çıkan rezaletin üstünü örtmek denir, ortaya savaş suçlarını kamufle etmek denir. Şimdi tam siyasi çözüm zamanıdır” diye konuştu.

PARTNER 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'Konservatuar önü, Kurtlar Vadisi' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi?
Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil!Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil!
Almanya'dan Harekata Ara Verilmesine TepkilerAlmanya'dan Harekata Ara Verilmesine Tepkiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Barış Pınarı Harekatı uzlaşması sonrası yorumuyla gündem oldu

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Yeni imajı olay oldu! Yorumları yanıtsız bırakmadı

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

Güvenlik uzmanı Ağar'dan flaş YPG/PKK açıklaması

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

CHP'li belediye başkanından takdir toplayan karar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

Putin'den kritik açıklama: Gerektiğinde Suriye'den çekiliriz

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

ABD'den flaş karar! Pentagon açıkladı: 3 bin asker gönderildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil!

Donald Tusk: Aslında bu ateşkes değil!

Berlusconi: Erdoğan'ı AB'ye başvurmaya ben ikna ettim

Berlusconi: Erdoğan'ı AB'ye başvurmaya ben ikna ettim

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Fransa'dan Erdoğan'la görüşme açıklaması: Karar verdik!

Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye saldırı: 62 ölü

Afganistan'da camiye saldırı: 62 ölü!

ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

ABD'de yeni din araştırması: Kendini Hristiyan olarak tanımlayanların sayısı 10 yılda yüzde 12 azaldı

Rusya: Anlaşma konusunda Türkiye'den bilgi bekliyoruz

Rusya: Anlaşma konusunda Türkiye'den bilgi bekliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.