HDP’den ‘Ateşkese Uyun’ Çağrısı

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli imzasıyla yapılan açıklamada, Suriye’de Amerika ve Türkiye arasında varılan ateşkes anlaşmasına uyulmadığı belirtildi. Açıklamada taraflara ateşkese uyma çağrısı yapıldı.

İki eş genel başkan adına yapılan yazılı açıklamada özellikle Suriye’nin Resulayn kasabasındaki yaralıları almaya giden ambulanslara ateş açıldığı iddia edilerek, “Çatışma alanlarından biri olan Serêkaniyê (Resulayn) Kent merkezinden sivillerin ve yaralıların tahliyesi için kente girmek isteyen ambulansların ve sivil araçların TSK-ÖSO tarafından vuruldukları bilgileri sahadan gelmektedir. Sosyal medyada da buna dair çeşitli görseller yayılmaktadır. Serêkaniyê (Resulayn) Hastanesi'nin geçen günlerde savaş uçakları tarafından hedef alınması sebebiyle bu kentteki yaralıların kent merkezinde tedavi olamayacakları açıktır” denildi.

Ateşkese uyulması çağrısı yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İşlenen savaş suçlarına yenilerinin eklenmemesi için, Serêkaniyê (Resulayn) kent merkezindeki yaralıların ve sivillerin tahliyesi için acilen insani yardım koridorunun güvence altına alınması gerekmektedir. ABD ve Türkiye hükümetlerinin ortak sorumluluğunda olan bu süreçte sivillerin ve ambulansların hedef alınmasını bir sabotaj ve provokasyon olarak kabul ediyoruz. İnsani koridorun sağlanması için sorumlu tarafları acilen ateşkes kaidelerine uymak üzere gerekli adımları atmaya çağırıyoruz.”