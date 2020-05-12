HDP’den AVM Tepkisi ve İşsizlik Uyarısı

HDP İl Binasında düzenlenen ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan basın toplantısında, Danış Beştaş konuşmasına, AVM’lerin açılması kararına değinerek başladı. Danış Beştaş, bilim kurulu üyelerinin alışveriş merkezlerinin açılmaması yönünde yaptığı uyarılara rağmen açılmasına tepki gösterdi. Danış Beştaş, “Bilim kurulu üyeleri dün televizyonlarda farklı kanallarda AVM’ye gitmeyeceklerini, alınan kararların yanlışlığını söylediler. Erdoğan bakanlar kurulu toplantısından sonra hangi ölçüyle bu açıklamaları yapıyor, neye dayanarak AVM’leri açtığını ifade ediyor? Bilim kurulu üyelerinin bu konuda büyük sorumluluğu var, kamuoyuna derli toplu, Türkiye vatandaşlarına Covid-19 ile mücadelede ne önerdiklerini, hangi tedbirleri önerdiklerini açıklamalıdırlar? Bilim kurulu bu konuda bilim sorumluluğuyla, bilim insanı sorumluluğuyla açıklamaları yapması gerekiyor. Bilim kurulu üyesinin ‘Ben gitmiyorum’ dediği bir ortamda insanların AVM’lere gitmesine yol verilmesi ne anlama geliyor? Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Mevsim geçişleri ve alınan önlemlerden kaynaklı biraz düşüş olduğu ifade ediliyor. Bu konuda yapılan ilk iş, AVM’lerin açılması oldu. Dün açıldılar, Covid-19’la mücadelede en son yapılması gereken bir işlem olarak önümüzde duruyordu” dedi.

Vatandaşlara alışveriş merkezlerine gitmeme çağrısı yapan Danış Beştaş “AKP bu tedbirleri alırken yurttaşların canını, hastalıkla mücadelesini hiçbir şekilde göz önüne almıyor. Restoran, oyun yerleri gibi yerlerin açılması da çok yanlış. Bu kadar emek verildi, sağlık emekçileri canlarını ortaya koydu, insanlar aç kaldı, susuz kaldı, üretim durdu, çocuklar okullara gidemedi, eğitimde binlerce sorun yaşandı. Şimdi ilk iş AVM’lerin açılması oldu. O zaman sormazlar mı? İki aydır yurttaşlar bu sıkıntılara niye göğüs gerdi? Bilim insanları dünyanın her yerinde 2. ve 3. dalganın gelme ihtimalinin kuvvetli bir şekilde olduğunu ifade ediyorlar. Diğer ülkelerdeki yanlış uygulamalardan neden gerekli dersler çıkarılmıyor? İktidar aklı sıra baş aşağı giden ekonomiyi canlandırmak için bu işlemleri yapıyor ama sonuçta bir gizleme, şeffaf olmama vatandaşın aleyhine bunu gizleyen bir iktidar var. Ben tüm yurttaşlara bir çağrıda bulunmak istiyorum; Lütfen avmlere gitmeyin, çok çok acil, hayati bir mesele olmadığı için AVM’lerin kapısından içeri girmeyin. Orada çalışanlar da dahil büyük bir riskle yüz yüzesiniz” diye konuştu.

Danış Beştaş’ın dikkat çektiği bir diğer konu da Doğu ve Güneydoğu’dan batı illerine çalışmaya giden işçiler oldu. Bu kesimin evlerine döndüğüne dikkat çeken Danış Beştaş, bunun işsizliği arttırdığını savundu. Danış Beştaş, “Ekonomik sıkıntılar Kürt illerinde 3 kat daha fazla hissediliyor. Tarım, turizm işçileri maalesef hepsi Kürt illerindendi. Bu işçiler kendi yaşadıkları illere döndü. Çalışmak için dışarıya giden yaklaşık 60 ila 80 bin mevsimlik işçi, 50 ila 80 bin turizm işçisi, 100 binden fazla inşaat işçisinin de bölgedeki işsizlere dahil olduğu bir dönem yaşıyoruz. Sadece Kürt illerinde yaşayanlar arasında salgınla birlikte işsizlik bir buçuk milyona yükseldi. Türkiye'nin 2 Bölgesi'nde toplam işsizin üçte bir olması adaletsizliktir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir acil çözüm planları devreye sokulmalıdır 7 bölgenin ikisini oluşturan Kürt illerinde işsizlik ve yoksulluk salgınla beraber derinleşmiştir. Bu nedenle ekonomi güçlendirilmesi ve yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi gereği ortaya çıkmıştır “diye konuştu.

Salgın öncesi yüzde 43 olan bölgedeki kadın işsizlik oranının salgın sonrası yüzde 70’lere kadar yükselebileceği uyarısı yapan Danış Beştaş, bu konuda acil önlem alınması gerektiğini de ifade etti. Danış Beştaş Irak ve Suriye sınırındaki kapıların açılması çağrısı da yaptı.

