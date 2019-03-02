HDP’den Avrupa’ya: “Türkiye’de Yaşananlara Göz Yumarak Demokratik Olamazsınız”

Seçim gezilerine Ardahan’da devam eden HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Göle ilçesinde seçmenlere seslendi. Yoğun kar yağışı altında halka hitap eden Temelli, sözlerine kayyumlarla başladı. Kayyumlarla ilgili ellerinde çok sayıda dosya olduğunu savunan Temelli, yerlerine kayyum atanan DBP’li belediyelerin Kandil’e kaynak aktardığı yönünde belge bulunmadığını iddia etti. Temelli, “Şimdi yine meydanlarda diyorlar ki biz o belediyelere kayyum atayarak oradaki yolsuzlukları, suçları önledik. Ellerinde bir tane belge yok. Bir tane suça dair, yolsuzluğa dair belge yok. Ama onlar kayyum atadıktan sonra o kayyumlarla ilgili olarak bizim elimizde onların işlediği suçlara ilişkin onlarca dosya var. Tam 2 yıl 4 ay boyunca her gün suça bulaşmışlar, her gün yolsuzluk yapmışlar. Bunların hesabını 31 Mart’tan sonra soracağız. Onlara kendilerine sorsanız bizim belediyelerimiz suça bulaşmışmış. Bütün belediye kaynaklarını Kandil’e gönderiyorlarmışmış. Bir tane belge yok. Halkın belediyelerinin kaynakları, yine halk için kullanılmıştır ve bunun belgeleri ortadadır. Bir tane suç ve yolsuzluk belgesi bulamadan iftara atarak, çamur atarak, halkı aldatarak siyaset yaptıklarını sanıyorlar” dedi.

Konuşmasında Avrupa’ya da seslenen Temelli, “Türkiye’de yaşananlara göz yumarak demokratik olamazsınız” dedi. Temelli konuşmasını şöyle sürdürdü; ”Avrupa’ya sesleniyorum: Bugün Türkiye ve Ortadoğu’yu görmezden gelerek demokrasiyi koruyamazsınız. Kendinize yeter bir demokrasi ile huzuru bulamazsınız. Ortadoğu ve Suriye’de yaşananlara kulaklarınızı gözlerini yumarak, Türkiye’deki bu otoriter rejime sessiz kalarak Avrupa’da büyük bir adaletsizliğin önünü açarsanız. Gelin Türkiye’de yaşananlara sessiz kalmayın, gelin AİHM’in kararlarının uygulanması için devreye girin. Gelin CPT’nin bu görmezden gelen tavrına son verin. Türkiye cezaevlerinde ve İmralı’da yaşananlara son vermek için üzerinize düşenin gereğini yapın. Çağrımız buradan uluslararası kamuoyunadır. Demokrasi her yerde adalet her yerde herkese diyoruz.”

Şırnak’ın Silopi İlçesinde seçmenlere hitap eden Eş Genel Başkan Pervin Buldan ise, AKP’nin meydanlarda HDP dışında konuşacak başka konu bulamadığını savundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kandil’e para gönderiyorlar” sözleri Buldan’ın da gündemindeydi. Buldan, “Bütün yolsuzlukları, hırsızlıkları Sayıştay raporlarıyla da belgelenmiş durumda. Şırnak Belediyesi’ne kayyum atanmadan önce 8 trilyon para olmasına rağmen, bugün Recep Tayyip Erdoğan “O paraları Kandil’e gönderdiler” diyor. Oysa Sayıştay raporlarına baksın, belediyelerimizde trilyonların kasada olduğunu görecek. Ancak bugün ayakta durmak için, kendi iktidarlarını sağlama almak için bu yalanlara ve iftiralara sarılıyorlar. Bizler biliyoruz ki bugün HDP olmazsa Recep Tayyip Erdoğan da, AKP de, onların belediye başkan adayları da mitinglerde konuşacak bir şey bulamazlar” diye konuştu.

