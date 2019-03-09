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HDP’den ‘Baskın’ Tepkisi

09.03.2019 19:09 | Son Güncelleme

HDP Diyarbakır İl Binası’na dün akşam düzenlenen baskına, HDP yönetimi basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklama sırasına HDP milletvekilleri ve polis arasında da sert tartışmalar yaşandı

HDP’den ‘Baskın’ Tepkisi

HDP Diyarbakır İl Binası’na dün akşam düzenlenen baskına, HDP yönetimi basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Açıklama sırasına HDP milletvekilleri ve polis arasında da sert tartışmalar yaşandı.

HDP İl Binası’nda yapılan açlık grevine müdahale etmek isteyen polis, dün gece binaya baskın yaptı. Polis, binanın girişindeki kepenk ve kapıları kırarak içeri girdi. HDP tarafından paylaşılan görüntülerde, milletvekilleri polislerin binaya girmesine engel olmaya çalışıyor. Kar maskeli ve uzun namlulu silah taşıyan polisler engellemelere rağmen binaya girerek, 7 kişiyi gözaltına aldı.

Baskının ardından, HDP’li milletvekilleri bugün bir basın açıklaması yaptı. Bina önünde toplanan milletvekilleri ve partililere polis önce izin vermedi. Grubun bina içine girmesini isteyen polis müdürüyle Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları arasında gerginlik yaşandı. HDP’lilerin polisin uzaklaşmasını istemesi üzerine polis müdürü “Ben devletim ben niye çekileyim?” yanıtını verdi. Bunun üzerine Farisoğulları, “Senin gibi devlet olmaz olsun. Bu tavrınla devleti de zor duruma sokuyorsun. Devlet böyle olmaz” şeklinde yanıt verince tansiyon yükseldi. Polis müdürü ise “Senin gibi vekil olmaz olsun. Düzgün konuş” diyerek tepki gösterdi.

Partililerin araya girmesiyle son bulan tartışamadan sonra açıklama yapan Farisoğulları, baskına tepki gösterdi. HDP’ye yapılan baskıların kimseye yarar sağlamayacağını savunan Farisoğulları, “Nasıl girdiler; Moğol istilası gibi. En meşru talep olan açlık grevinde bulunan arkadaşlarımız yaka paça gözaltına alındı. Böyle hukuksuzluk olur mu? Birileri bizi ülkemizden kovmaya çalışıyor. Böyle devlet olmaz. Kürt halkının kırımı kime ne fayda sağlar. Türk halkına hiçbir fayda sağlamıyor. Türk halkı bu yaklaşım içinde değil. İktidarları uğruna bizi katliama tabi tutma yaklaşımı var. Dün gece uzun namlulu silahlarla partinin içine girmiş kar maskeliler, robokoplar ne yapmaya çalışıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsunuz diye sormak lazım? Biz bu tutumu, anti demokratik uygulamaları kınıyoruz” dedi.

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