HDP’den Belediyelerde ‘Eş Başkanlık’a Devam Kararı

Yerel seçimler için kadın beyannamesini açıklayan HDP, belediyeleri kazanması halinde eş başkanlık sistemini sürdürme kararı aldı. HDP ayrıca kayyum atanmasının ardından kapatılan kadın kurumlarını de yeniden açmayı planlıyor.
Kadın yerel yönetim adaylarını Diyarbakır’daki toplantıda tanıtan HDP yönetimi, kadın beyannamesini de açıkladı. Toplantıya kadın adaylarla birlikte HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Buldan, en fazla kadın adayın HDP’de olduğunu söyledi. Buldan, “AKP'nin 75 ilde açıkladığı adaylardan sadece 1’i kadın. 634 ilçe belediyesinin adaylarından sadece 14'ü kadın. Yani sadece yüzde 2.1'i kadın. Diğer partiler de durum çok farklı değil. Bizde ise eşit temsiliyete dayalı eş başkanlık sistemi var. Bütün il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarımızın biri kadın biri erkek” dedi.
AKP-MHP ittifakının kadın düşmanı politikaları olduğunu savunan Buldan, “Buradan tüm kadınlara sesleniyorum. AKP-MHP erkek ittifakının kadın düşmanı politikalarına mecbur ve mahkum değilsiniz. Kadın hareketinin onlarca yıllık mücadelesini sahiplenen ve kadınlarla birlikte siyaset yapan bir parti olarak biz varız. Kadın partisi HDP var” diye konuştu.
Buldan, kadınlarla ilgili projelerini şöyle açıkladı; ”Kadınlar kentlerinde korkmayacaklar, kadınlar kentlerinde şiddet görmeyecek, ölmeyecekler. Kadınlar kentlerinden göç etmek zorunda kalmayacaklar. Kadınlar bu ülkede özgür ve eşit koşullarda yaşayacaklar. Çünkü bizler kentleri kadınlarla yöneteceğiz. Kayyum darbesi ile kadınlardan alınan bu yerleri fazlasıyla geri alacağız. Bizler tek adam, erkek rejimine ve bütün tekçilere karşı çokuz, çoğuluz ve rengarengiz. Bizler erkek ittifakına karşı kadın ittifakıyız. Biz kadınlar bütün alanlarda el ele omuz omuza güç birliğini haykıracağız. Biz kadınlar değiştireceğiz, biz kadınlar yaşatacağız. Çünkü biz söylediğimizi yaparız.”
Daha sonra açıklanan ‘Kadın Beyannamesi’nin dikkat çeken bazı maddeleri şöyle;
-Gaspçı, tekçi, mezhepçi ve erkek egemen siyaset tarzını aşmak ve siyaseti demokratikleştirmek için yerel yönetim mekanizmalarında da eşbaşkanlık ve eşit temsiliyeti etkin bir biçimde uygulamaya devam ediyoruz.
-Ayrımcılığın/eşitsizliğin izini sürebilmeye ve eşitlikçi müdahaleyi tasarlamaya olanak sağlayan “Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemeyi daha önce yaptığımız gibi uygulamaya devam edeceğiz
-Her yıl “Dikili Bir Ağacın Yoksa Sen De Yoksun” sloganıyla mevsimlerine göre düzenlenen fidan dikim kampanyalarını yaygınlaştıracağız. Kent bostanlarını, kent ormanlarını biz kadınlar birlikte yapacağız.
-Yerel tohumların korunması için “Yerel Tohum Evleri” kuracağız. Tohum üretim kooperatiflerini teşvik ederek yaygınlaştıracağız. Tohumların halka ücretsiz dağıtılmasını sağlayacağız.
-Kadınların ekonomiye katılımlarını arttırmak için kolektif üretimin özendirildiği “Özgür Kadın Kooperatifleri” kuracağız.
-Mevsimlik göçün cinsiyeti kadındır. “Doğduğum yerde doymak istiyorum” projemizi geliştirip mevsimlik göçü önlemeye yönelik çalışmalarımızı çoğaltacağız.
-Belediyelerde, şiddete karşı çok dilli “Alo Şiddet” hatları açmaya devam edeceğiz.
-Çocuk ihmal ve istismarına, enseste karşı “mücadele ve danışma birimleri” kuracağız.”
HDP’nin yeniden gündeme getirdiği eş başkanlık sistemi, kayyum atanmadan önceki belediye yönetimlerinde uygulanıyordu. Sistem hiçbir zaman resmi olarak kabul görmedi ancak fiili olarak uygulandı. Seçilen asıl başkanın yanında, bir belediye meclis üyesi de eş başkan olarak görev yapıyordu.
Kürt siyasetinin yönetimi döneminde açılan kadın kurumlarından bazıları da kayyumlar atandıktan sonra kapatılmıştı. Bazı yerlerde de hazine arazileri, sebze yetiştirmeleri için kadınlara tahsis edilmişti.
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