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HDP’den Beş İlde Açlık Grevi

17.11.2018 20:00 | Son Güncelleme

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in, Abdullah Öcalan’ın iki yıldan fazla bir süredir kimseyle görüştürülmemesine dikkat çekmek amacıyla başlattığı açlık grevine, partisi de destek verdi. HDP’li milletvekillerinin de katıldığı, beş ilde, açlık grevleri başlatıldı

HDP’den Beş İlde Açlık Grevi

Van, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana ve Hakkari’de eş zamanlı düzenlenen açlık grevlerine partililerin yansıra, milletvekilleri de katıldı. Diyarbakır’daki eylem HDP İl Başkanlığı’nda düzenleniyor. Eyleme partililerle birlikte, HDP Diyarbakır Milletvekilleri Saliha Aydeniz ile Dersim Dağ da katıldı. Eylemciler, üzerinde Leyla Güven’in fotoğrafı bulunan önlükler giyerek açlık grevine başladı.

Açlık grevi öncesi bir açıklama yapan Milletvekili Dersim Dağ, Güven taleplerine destek verdiklerini söyledi. Dağ, ”Leyla Güven’in talebi bizim talebimizdir. Bu tecrit kalkmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit, sadece bir şahıs üzerinde değil. Bu tecrit, gençlerin, kadınların ve bir halkın üzerindedir. Biz bu tecridi kabul etmiyoruz. Bu tecrit kalkana kadar eylemlerimizi sürdüreceğiz. Bugün Van, Urfa, Diyarbakır, Adana ve Hakkari de arkadaşlarımız, Leyla Güven’e destek için iki günlük açlık grevine başladı ”dedi.

Eylemciler açıklamanın ardından açlık grevine başladı. Eyleme katılan HDP yöneticilerinden Necmettin Burakmak, amaçlarının Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Burakmak, “Parlamenterimiz Sayın Leyla Güven, bu mücadeleyi bir kez daha ortaya koymuştur. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki bu mutlak tecridin bir an önce kalkması için böyle bir eyleme girişmiştir. Biz bu eylemi çok anlamlı kabul ediyoruz. Bu eylemi mesaj doludur. Hem eleştiri, hem özeleştiri hem de sürece müdahaledir” diye konuştu.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ise cezaevlerinin öncelikli gündemleri olduğunu söyledi. Aydeniz, “Bu iki gün sürecek. Bu ilk etapta başlayan destek amaçlı açlık grevi. Eylemlerimiz sürdüreceğiz. Belki açlık greviyle de devam edebiliriz. Bunları tartışıyoruz hala. Önümüzde seçim süreci var. Süreç içerisinde bütün çalışmalarımızı yürütmenin yanında öncelikli gündemlerimizden biri cezaevlerindeki hak ihlalleri, öncelikle Öcalan üzerindeki tecrit” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Leyla Güven 31 Ocak 2018'de tutuklandı. 'Örgüt kurmak ve yönetmek' iddiasıyla tutuklanan Güven, Öcalan’ın durumuna dikkat çekmek amacıyla 7 Kasım’da açlık grevine başladı.

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