HDP’den ‘Büyük Projeleri Durdurun’ Çağrısı

Partisinin sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Türkiye’de Corona virüsü ile mücadeledeki gelişmelere değindi. Hükümetin salgını ciddiye almadığını savunan Sancar, hükümeti salgını fırsata çevirmeye çalışmakla suçladı. İnsanların evde kalma şartlarının oluşturulmadığını söyleyen Sancar, özellikle Kürtler’in yaşadığı illerde evde kalma çağrılarına uyulmamasını ekonomik nedenlere bağladı. Sancar “Özellikle Kürt illerinde sokağa çıkma konusunda çağrıların yeterince karşılık görmediğini biliyoruz. Bu durumun sorumluluğunu bölgedeki insanlara yıkmak insafsızlıktır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Temel nedeni iktidara duyulan güvensizliktir. İktidarın yapacaklarının daha önceden yaptıklarından farklı olmayacağı yönündeki güçlü inanç burada da karşımıza çıkıyor. İnsanlar iktidarın çağrılarının, çabalarının kendilerini korumaya yönelik olduğuna inanmadılar. Evde kalanların yeterince geliri yoksa, geçimlerini nasıl temin edecekler? Bu sorular çok haklı sorular. Burada asıl sorumluluk hükümete düşüyor. Çünkü ekonomik kaynakları; toplumun kaynaklarını hükümet yönetiyor, çünkü kamu erki yetkileri hükümetin elindedir. Hükümetin kullandığı kaynaklar ve bütçe bütün toplumundur bütün toplumdan elde edilmiş yerlerdir. O nedenle topluma harcanması zorunludur” dedi.

Alternatif ulusal kriz merkezi kurulması çağrısı yapan Sancar, partisinin alternatif bilim kurulu oluşturmak için harekete geçtiğini söyledi. Sancar, “Bu alanı ve halkın sağlığını toplumun geleceğini, hükümetin keyfi ve yanlış politikalarına, toplumu hiçe sayan politikalarına bırakmayız. Bütün meslek örgütleri, bu alanda katkı sağlayabilecek bütün kuruluşlar hazırlıklarını yapmalılar, ortak bir koordinasyon merkezi oluşturmalılar. Elbette bu konuda girişimlerimiz oldu, pek çok kuruluşla görüşmeler yaptık. Belli bir noktaya vardırmak zorundayız. Bir an önce harekete geçelim, güçlü güvenilir toplumu esas alan halkın sağlığı için bir kriz merkezi oluşturmamız lazım. HDP olarak alternatif bilim kurulu oluşturmayı tartıştık. Bilim insanlarımızın katılacağı bir bilim kurulu oluşturmak için gerekli görevlendirmeleri ve kararları MYK toplantımızda görüştük. Girişimlerimiz bugünden itibaren başlayacaktır. Halka güvenli bilgi aktaracak, güçlü bir merci oluşturmuş olacağız. Toplumun her şeyden çok güvenilir bilgiye, güvenceli hayata ihtiyacı vardır. Bizler bunları böyle bir anlayışa sahip hükümetin insafına inisiyatifine bırakamayız” diye konuştu.

‘‘Cezaevleriyle ilgili düzenlemeler yapılmalı’’

Sancar’ın TBMM’ye de bir çağrısı vardı. Meclisin sadece salgını gündemine alması çağrısı yapan Sancar, cezaevleriyle ilgili düzenlemeler yapılmasını da istedi. Sancar, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin iki konuyu esas alarak devreye girmesi lazım. Başka hiçbir meseleyi gündemine almaması gerekiyor, bu yönde bütün partileri çağırıyoruz. Toplum sağlığı ve güvenceli izolasyon ya da geçim, bu iki konuyu esas alan kanun tekliflerini arkadaşlarımız hazırlamışlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunacağız. Meclis bunlar dışında başka hiçbir konuyu görüşmemelidir. Bunlarla bağlantılı başka konular da var. Mesela infaz yasası bunlardan biridir. İnfaz yasası görüşülsün bir an önce eşit infaz ilkesine göre bir düzenleme çıkarılsın. Çünkü risk altında bulunan mekanların başında cezaevleri geliyor. Cezaevleri pek çok açıdan çok ciddi tehdittir. Salgının en ciddi vurabileceği yerlerinin başında cezaevleri geliyor” şeklinde konuştu.

Sancar büyük bütçeli projelerin de durdurulması gerektiğine vurgu yaparak, buradan gelecek kaynakların salgınla mücadelede kullanılması gerektiğini belirtti. Sancar, “En başta Kanal İstanbul, tabii ki sadece o değil, büyük paralar yutan çeşitli projeler devam ettiriliyor. Bunların hepsini durdurmak lazım. Meclis bu konuda inisiyatif almalı. Bu projelere aktarılan kaynaklar toplum sağlığı ve güvenceli geçim alanına aktarılmalıdır. Toplumun sağlığından ve toplum bireylerinin insan onuruna yaraşır yaşamasından daha önemli mesele yoktur. Bu nedenle daha ağır yıkımlarla karşılaşmadım, bütün kamu kaynakları bu alana aktarılmalı ve bu alanda çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır” dedi.

