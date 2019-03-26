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HDP’den Cezaevindeki İntiharlara Son Verilmesi Çağrısı

26.03.2019 17:24 | Son Güncelleme

Cezaevlerinde intihar eden mahkumların sayısının artması üzerine bir açıklama yapan HDP yönetimi, ölümlerin durdurulması için kamuoyunun harekete geçmesi çağrısı yaptı. HDP, ölümlerden hükümeti sorumlu tuttu

HDP’den Cezaevindeki İntiharlara Son Verilmesi Çağrısı

İmralı adasında ömür boyu hapis cezasını çeken PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesine tepki amacıyla, cezaevlerinde intihar eden tutuklu sayısı dörde ulaştı. Son olarak Mardin Cezaevinde Medya Çınar’ın da hayatına son vermesi üzerine, HDP Merkez Yürütme Kurulu acil olarak toplandı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Sezai Temelli de katıldı.

Buldan: Ölümü değil yaşamı savunuyoruz

Toplantının ardından Buldan ve Temelli bir basın toplantısı düzenledi. Buldan, eylemlerin sürmemesi için çağrı yaptı. “İktidar, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililer duymazdan ve bilmezden gelme tutumlarına devam etmektedir. Bu aymazlık ve umursamazlık insanların sabrını son derece zorlamaktadır. Tüm kurumlar olarak, bizler elbette ölümü değil yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz. Nedeni ne olursa olsun kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün mücadelemiz ve çabamız bir canın bile yitirilmemesi, sorunların çözülerek mutlak barışın sağlanmasıdır. Bu yüzden bu tarz eylemlerin devam etmemesi için herkese açık çağrımızı yapıyoruz. Gelin zulme karşı yaşamı savunarak mücadele edelim” dedi. Buldan, ölümlerden hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürerek, “Ne yaparsanız yapın sorumluluktan kaçamazsınız; devletin koruması altında yaşanan ölümlerin sorumlusu siz yetkililersiniz” dedi.

İntihar eden hükümlü sayısı dörde yükseldi

Öcalan için açlık grevleri sürerken, 17 Mart 2019 tarihinde Tekirdağ Cezaevi’nde Zülküf Gezen adlı hükümlü, 22 Mart 2019 tarihinde Ayten Becet, 24 Mart 2019 tarihinde Zehra Sağlam, 25 Mart 2019 tarihinde Medya Çınar cezaevlerinde yaşamlarına son verdiler. 21 Şubat 2019 tarihinde kendini yakan Uğur Şakar kaldırıldığı hastanede 22 Mart’ta hayatını kaybetti.

Bu arada ölümlerle ilgili bir açıklama yapan Hak İnisiyatifi eylemlere son verilmesi çağrısı yaptı. Açıklamada, “Tecridin kaldırılması için yaşamına son veren tutuklu ve hükümlülerin bu eylemlerinin sonlandırılması ve ülkeyi bu hale getiren psikolojik atmosferin dağıtılması için diyalog kapılarının açılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu eylemi yapan kişilerin taleplerinin kamuoyu tarafından artık duyulduğu kanısındayız. Ölüme doğru giden bu eylemlerin durması için eylemcilerin muteber kabul ettiği bütün kişi ve kuruluşları sorumluluk almaya, eylemlerin durdurulması için eylemcilere çağrı yapmaya ve diyalog başlatmaya çağırıyoruz. Bununla beraber açlık grevlerinin sonlanması için öncelikli sorumluluk devlete düşmektedir” denildi.

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