HDP’den Cezaevindeki İntiharlara Son Verilmesi Çağrısı

İmralı adasında ömür boyu hapis cezasını çeken PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kimseyle görüştürülmemesine tepki amacıyla, cezaevlerinde intihar eden tutuklu sayısı dörde ulaştı. Son olarak Mardin Cezaevinde Medya Çınar’ın da hayatına son vermesi üzerine, HDP Merkez Yürütme Kurulu acil olarak toplandı. Diyarbakır’da düzenlenen toplantıya HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile Sezai Temelli de katıldı.

Buldan: Ölümü değil yaşamı savunuyoruz

Toplantının ardından Buldan ve Temelli bir basın toplantısı düzenledi. Buldan, eylemlerin sürmemesi için çağrı yaptı. “İktidar, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililer duymazdan ve bilmezden gelme tutumlarına devam etmektedir. Bu aymazlık ve umursamazlık insanların sabrını son derece zorlamaktadır. Tüm kurumlar olarak, bizler elbette ölümü değil yaşamı ve yaşatmayı savunuyoruz. Nedeni ne olursa olsun kendi yaşamına son vermeyi doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bütün mücadelemiz ve çabamız bir canın bile yitirilmemesi, sorunların çözülerek mutlak barışın sağlanmasıdır. Bu yüzden bu tarz eylemlerin devam etmemesi için herkese açık çağrımızı yapıyoruz. Gelin zulme karşı yaşamı savunarak mücadele edelim” dedi. Buldan, ölümlerden hükümetin sorumlu olduğunu ileri sürerek, “Ne yaparsanız yapın sorumluluktan kaçamazsınız; devletin koruması altında yaşanan ölümlerin sorumlusu siz yetkililersiniz” dedi.