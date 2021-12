HDP’den CHP’ye Erken Seçim İçin Ortak Adım Önerisi

Türkiye’de Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumundaki HDP, AKP iktidarı ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi erken seçime götürmesini sağlamak için muhalefet partilerince ortak hareket edilmesi çağrısında bulunuyor.

TBMM’deki üçüncü büyük siyasi parti olan HDP heyeti, geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi, dün akşam Gelecek Partisi ve bugün sabah DEVA Partisi ziyaretleri sonrasında ana muhalefet partisi CHP’yi ziyaret etti.

Heyetler arasındaki görüşme sonrasında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte kameralar karşısına geçti. Açıklamaların ardından soru alınmadı.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Türkiye’nin acil çözülmesi gereken sorunları olduğunu ve muhalefet partilerinin sorumluluk taşıdığını belirterek, “Türkiye’nin bir geçiş sürecinde yapılması gerekenleri konuştuk ve görüş alışverişinde bulunduk. Bugün Türkiye’de çoklu krizleri yaşıyoruz. Ekonomik, sosyal, siyasal krizler başta olmak üzere adalet konusunda da hukuk konusunda da büyük bir kriz yaşandığını da özellikle belirtmek isterim. Erken seçim kararıyla birlikte Türkiye yeni bir yönetimi, anlayışı mutlaka görecektir. Bir ortak önerge ile bir erken seçim isteme talebini gündeme getirme teklifini sunduk sayın genel başkana. Bize en kısa zamanda bu konuyla iladgili görüşlerini iletecekler” açıklamasını yaptı.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar da, “Türkiye’nin çoklu kriz sürecinde olduğu” konusunda CHP’yle fikir birliğinde olduklarını kaydederek, “Bu krizlerden çıkış yollarını diyalog ve tartışma yoluyla bulabiliriz. Eğer Türkiye’de demokrasi yok ediliyorsa bizim toplumsal zeminde ve muhalefet partileri arasında bunu canlandıracak yolları kurmamız gibi bir görevimiz var. Biz ülkeye demokrasiyi getirmeyi vaat ediyorsak bunu öncelikle kendi ilişkilerimizde topluma göstermemiz gerekiyor. Bu çoklu krizler bir yönetim krizidir ve aynı zamanda bir yönetim sistemi krizidir. Bu yönetimin gitmesi, yönetim sisteminin değişmesinin başlangıcı olacaktır. Erken seçim talebimizin temelinde de bu yatıyor. Bugün halkın yaşadığı çok ağır sorunlar var. Yoksulluk, açlık, adaletsizlik... Bunlar da bizim halkı korumak için ortak davranma yükümlülüğümüzü yeniden gündeme getiriyor” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Kavgalardan çok acılar çektik. Kavgayı değil barışı öncelemeliyiz. Bir araya gelmeli, konuşmalıyız. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bu çerçevede Türkiye'nin sorunlarını masaya yatırdık. Sayın genel başkanlar düşüncelerini ifade ettiler, biz kendi düşüncelerimizi ifade ettik. Ekonomiden, esnafın, çiftçinin, emeklinin sorunlarından söz ettik. Elbette ki farklı görüşlerimiz var ama elbette her görüş bizim için değerlidir. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz” dedi.

Babacan ve Davutoğlu da erken seçim talep etti

HDP heyetinin bugün sabah ilk ziyaret ettiği DEVA Partisi’nde de erken seçim talebi ana gündem maddesiydi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Maalesef ülkemiz çoklu kriz ortamından geçiyor. Hemen her alanda derin krizler yaşadık, yaşıyoruz. Son birkaç yıldır ekonomik kriz, işsizlik, yoksulluk halkımızın gündeminde ön sıralarda olsa da ülkemiz derin bir adalet ve hukuk krizinden, derin bir demokrasi krizinden geçmekte. Dış politikadan tutun eğitime kadar her alanda krizler yaşıyoruz. Bu krizlerin derinliğine ve sebeplerine baktığımızda, kök sebeplerine baktığımızda kötü yönetimi görüyoruz. Kötü yönetim sadece sistem meselesi de değildir. Evet, ülkemizin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi gerekiyor. Ama aynı zamanda yönetim zihniyetinin değişmesi ve topyekün bir iktidar değişikliği de gerekiyor. Bu da ancak seçimle mümkün. Özellikle güçlendirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sistem isteyen siyasi partilerle daha yakın bir istişare içerisindeyiz” değerlendirmesinde bulundu.

HDP heyeti dün akşam da Gelecek Partisi’ni ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Son dönemlerde vatandaşlarımız yoğun bir ekonomik kriz içinden geçerken bir belirsizlik psikolojisi toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak en temel faktörlerden birisi de temel ilkeler etrafında siyasi partilerin görüş alışverişinde olmalarıdır. Türkiye’nin ortak refahı, ülke bütünlüğü içinde demokratik hak ve özgürlüklerin yaşanır kılınması yönünde ve gittikçe artan otoriter eğilim karşısında demokratikleşme süreçlerinin desteklenmesi yönünde bir ilkesel zemin oluşması önemlidir. Bu tür ziyaretler böyle bir zemin teşkil etmesi bakımından önem taşıyor. Biz de Sayın Eşbaşkanlara ve heyetine teşekkür ediyoruz. Erken seçim talebini hemen ve acil olarak biz gündeme getirmiştik. Bu derece ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde erken seçim demokratik toplumlarda kaçınılmaz yoldur” demişti.