HDP’den CHP’ye Şartlı Destek Sinyali

Halkların Demokrasi Partisi’nin Diyarbakır il yönetiminin belirlenebilmesi için olağanüstü kongre yapıldı. Kongreye partililerin yanı sıra Eş Genel Başkan Sezai Temelli de katıldı. Kongrede bir konuşma yapan Temelli, Öcalan ile yapılan görüşmeye değindi. MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ‘Öcalan avukatlarıyla’ görüşsün açıklamasına yanıt veren Temelli görüşmenin bir kurala bağlanması gerektiğini söyledi. Temelli, “Artık herkes dile geliyor. Bu direniş o denli etkili olmuştur ki herkes dile geliyor. ‘Avukatlarıyla görüşülsün’ deniyor. Evet, görüşülsün. Ama bu görüşmenin bir hukuku var. Öyle lalettayin, ‘görüşülsün’ demekle olacak bir iş olmadığını herkes bilmeli. Bakın 2 Mayıs’ta avukatlar görüştü. Öğrendik ki tecrit çok daha ağırmış. İletişim hakkının gasp edildiği, mektup bile yazamadığı ortaya çıktı. Biz cezaevlerinde ölüm orucunda olan 30 tutsağın, açlık grevindeki çocuklarımızın yaşamını yitirmesini istemiyoruz. Bakın 2 Mayıs’ta görüşüldü ve bir metin geldi. O metin bu ülkenin barışına, demokrasisine katkı yapıyor mu, yapmıyor mu? O zaman ne engel oluyor? Bu tecridi sonlandırmak için size ne engel oluyor?” dedi.

Temelli’nin gündemindeki konulardan biri de İstanbul seçimleriydi. CHP’nin HDP’nin desteğiyle kazandığını vurgulayan Temelli, şöyle konuştu; “Tecride karşı, savaşa karşı, zulme karşı biz bir seçenek yarattık. Demokrasi ve barış seçeneği yarattık. ‘Gelin bu seçenekte yan yana duralım, bu AKP-MHP blokundan hep beraber kurtulalım’ dedik. 31 Mart’ta bunu başardık. HDP olarak tüm saldırılara, tüm düşmanlığa rağmen bu stratejiyi Türkiye'nin her yerinde başarıya ulaştırdık. Bu sayede Türkiye 1 Nisan sabahı umuda uyandı. Bir şeylerin değişebileceğine inandı. Ama bunun önüne geçmek için Muş’u, Malazgirt’i, Şırnak’ı, Viranşehir'i çaldılar, mazbatalarımızı, belediyelerimizi gasp ettiler, yetmedi cezaevlerinde zulmü arttırdılar, o da yetmedi İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdiler.”

Temelli 23 Haziran ile ilgili olarak ise CHP’ye şartlı destek imasında bulunarak, İstanbul seçimlerini demokrasi referandumuna benzetti. Temelli, “Şimdi yeniden tüm Türkiye halklarına, emekçilerine, kadınlarına sesleniyoruz; faşizme karşı omuz omuza mücadele etmek, bu ceberut iktidarı geriletmek istiyor musunuz, AKP-MHP blokunu bir kez daha yenmek istiyor musunuz? Onun yeri bu annelerin yanıdır. Onun yeri tecride karşı çıkmaktır, savaşa karşı çıkmaktır. İşte o zaman demokrasi mücadelesinde buluşulur. İşte o zaman demokrasi ittifakı gerçek bir ittifak olur bu cumhur ittifakının karşısına dikilir. 23 Haziran sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil, bir demokrasi referandumudur. O demokrasi referandumunda Türkiye halkları, toplumsal muhalefet tüm samimiyetiyle, mutlaka ama mutlaka buluşmalıdır. Bu buluşma gerçekleşirse belediye başkanlığı da, meclis üyeliği de kazanılır. Ama bunlardan öte Türkiye'nin demokrasi yolu açılır, barış yolu açılır, İmralı'nın yolu açılır. Gelin cesur olun, faşizm korkudan beslenir. Gelin bu korkuyu hep birlikte yıkalım. Gelin hep birlikte tecride ve savaşa son verelim” diye konuştu.