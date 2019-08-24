"Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman, bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye’nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk."

HDP'li belediyelere kayyum atanmasını eleştirdiği için iktidar çevrelerinin hedefi olan yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Davutoğlu, Cuma akşamı Sakarya'da katıldığı bir programda şu sözleri söylemişti:

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, PKK ile yürütülen çözüm sürecinin sona ermesine ve AKP'nin tek başına iktidar olamadığı seçimlerin yenilenmesine yol açan dönemin incelenmesi için TBMM Başkanlığına dilekçe verdi. Dilekçede "2014-2016 arasındaki yaşanan saldırıların ve katliamların araştırılması, sorumluların yargı önüne çıkarılması, önceki Başbakan Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun bahsi geçen döneme ilişkin beyanlarının incelenmesi" ifadesine yer verildi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 7 Haziran-1 Kasım 2015'te ilgili olarak “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok kişi, insan yüzüne çıkamaz" şeklindeki sözleri üzerine HDP konuyu meclise taşıyarak araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Davutoğlu'nun bahsettiği 6-8 Ekim olayları 2014 yılında yaşanmış, IŞİD'in Kobani'ye yönelik saldırısı nedeniyle Diyarbakır'da düzenlenen gösteriler şiddete dönüşmüştü. PKK yanlılarının sokakları ateşe verdiği ve çevreye saldırdığı iddia edilen olaylara, çözüm süreci nedeniyle hükümetin bölgede güvenlik tedbirlerini azaltmasının neden olduğu tartışması yaşanmıştı.

7 Haziran- 1 Kasım arasındaki dönemde dönemde yaşanan Suruç saldırısında ölen ve yaralananların yakınlarının oluşturduğu Suruç Aileleri isimli platformdan yapılan açıklamada, "Herkes ne biliyorsa söylemelidir. 7 Haziran ile 1 Kasım arası ne oldu? Biz ne için, ne uğruna bu kadar öldük ve yaralandık?" denildi.

2015'te Neler yaşanmıştı?

5 Haziran: Diyarbakır'daki HDP mitinginde bombalı saldırı düzenlendi, 5 kişi öldü.

7 Haziran: Genel seçimler yapıldı. Sonuçlara göre AKP ilk kez tek başına iktidar olma çoğunluğunu el edemedi. HDP ilk kez parti olarak girdiği seçimlerde barajı geçerek meclise 80 milletvekili kazandı.

20 Temmuz: IŞİD'in Suruç'ta düzenlediği saldırıda Kobani'ye yardım götürmek için toplanan gönüllüler hedef alındı. 34 kişi hayatını kaybetti.