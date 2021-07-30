HDP’den Diyarbakır'da Aşı Kampanyası

Tüm girişimlere rağmen aşılanma oranlarını düşük kaldığı Diyarbakır’da bu kez Halkların Demokratik Partisi (HDP) harekete geçti. HDP’nin çağrısıyla Bismil ilçesinde, yüzlerce kişi aşı olmak için sağlık merkezlerine akın etti.

Yaklaşık 119 binlik nüfusuyla Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden olan Bismil’de bugün yine davul sesleri yükseldi. Davullar bu kez düğün için değil aşı kampanyası için çaldı. İlçede aşılanma oranları yüzde 30’larda kalınca bu kez HDP harekete geçti. HDP ilçe yönetiminin çağrısıyla yüzlerce kişi biraraya gelerek, hep birlikte aşı olmaya gitti.

Aşı olmaya karar veren ilçe sakinleri önce HDP ilçe binası önünde toplandı. Davul zurna eşliğinde yürümek isteyen gruba izin verilmedi. Bunun üzerine grup sessizce ilçe sağlık müdürlüğüne kadar yürüdü. Burada gelenleri davul zurna ekibi karşıladı.

Bir yandan davul zurna çalınırken, bir yandan halk aşı olmak için beklemeye başladı. Aşı sırası gelmesini bekleyenler duygularını VOA Türkçe’ye anlattı.

Neden aşı olmadılar?

Üçüncü doz aşı olmak için bekleyen Mehmet Hadi Çelik, vaka sayıları artınca insanların endişeye kapıldığını söyledi. Herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Çelik, “Daha önce kimse olmuyordu ama bu hastalık artınca herkes aşı olmaya geldi. Bugüne kadar kimse olmuyordu. Bayramdan bu yana vaka sayıları artınca herkes korkmaya başladı. Bütün halkımıza çağrımızdır gelip aşı olsunlar” dedi.

Habip Akıncı ise toplumda yaratılan yanlış algılara dikkat çekti. Salgınların aşı sayesinde bittiğini vurgulayan Akıncı, şöyle konuştu; “Halkın içinde bir algı var, aslında öyle bir şey yok. Aşının hiçbir zararı yok, yıllarca bu aşılar vardı. Örneğin kızamık vardı eskiden aşılarla bitti. Şimdi de bu illeti atlatmamız için mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Halkımıza çağrımızdır, mutlaka aş olsunlar.”

Mümtaz Çerçel ise aşı oranlarının düşük olmasını güvensizliğe bağladı. Çerçel, kendisiyle birlikte birçok kişinin HDP’nin çağrısına uyduğunu belirterek, “Şimdiye kadar toplumsal bir güvensizlik vardı sisteme karşı her zamanki gibi güvensizlik var. Bundan dolayı insanlar aşı olmaktan çekiniyor. Fakat bölgede HDP’nin çağrısı üzerine halk ilgi göstererek aşı olmaya başladı” dedi.

Aşı için uzun süre sıra bekleyen Nazlı Kılıç duygularını “Bugün yarın dedik, dedik bugüne kısmetmiş. Korkmuyorum, niye korkayım ki? Hastalığa karşı, sağlığımız için mecburuz. Hiç korkumuz yok” diye konuştu.

Nesibe Uygun da aşıya olan güvensizliğe dikkat çekti. Uygun, “Korkuyu nasıl tarif edeyim, halkımız korkuyordu. Ama kimsenin korkması istemiyoruz, herkesin aşı olmasını istiyoruz. Korku nedir, güvensizliktir. Bize vurulan aşının olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı korkuyoruz. Halk arasında şöyle bir algı var, iki yıl sonra etkisi ortaya çıkacak. Ne olursa olsun ne olacağını bilmiyoruz. Koruma için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyoruz. Şimdi de aşıdır aşı yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Kampanyanın ilk gününde yaklaşık 500 kişi aşı olmaya geldi. Yoğunluk nedeniyle aşılama gece geç saatlere kadar sürdü.

Diyarbakır’da dün de aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Baro, İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) gibi kurumlar, siyasi partiler ve meslek odalarının oluşturduğu Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, ortak açıklama yaparak, herkesi aşı olmaya çağırmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 Temmuz saat 22.23 itibariyle Diyarbakır’da 769 bin 334 kişi bir veya iki doz aşı oldu. Bu rakamlarla kentteki aşılama oranı yüzde 43’e yükseldi. Bakanlığın 17 - 23 Temmuz 2021 arasındaki vaka haritasına göre Diyarbakır’daki vaka oranı yüz binde 223,94’e yükseldi.

