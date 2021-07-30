HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HDP’den Diyarbakır'da Aşı Kampanyası

HDP’den Diyarbakır'da Aşı Kampanyası

30.07.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm girişimlere rağmen aşılanma oranlarının düşük kaldığı Diyarbakır’da bu kez Halkların Demokratik Partisi (HDP) harekete geçti. HDP’nin çağrısıyla Bismil ilçesinde, yüzlerce kişi aşı olmak için sağlık merkezlerine akın etti

HDP’den Diyarbakır'da Aşı Kampanyası

Tüm girişimlere rağmen aşılanma oranlarını düşük kaldığı Diyarbakır’da bu kez Halkların Demokratik Partisi (HDP) harekete geçti. HDP’nin çağrısıyla Bismil ilçesinde, yüzlerce kişi aşı olmak için sağlık merkezlerine akın etti.

Yaklaşık 119 binlik nüfusuyla Diyarbakır’ın en büyük ilçelerinden olan Bismil’de bugün yine davul sesleri yükseldi. Davullar bu kez düğün için değil aşı kampanyası için çaldı. İlçede aşılanma oranları yüzde 30’larda kalınca bu kez HDP harekete geçti. HDP ilçe yönetiminin çağrısıyla yüzlerce kişi biraraya gelerek, hep birlikte aşı olmaya gitti.

Aşı olmaya karar veren ilçe sakinleri önce HDP ilçe binası önünde toplandı. Davul zurna eşliğinde yürümek isteyen gruba izin verilmedi. Bunun üzerine grup sessizce ilçe sağlık müdürlüğüne kadar yürüdü. Burada gelenleri davul zurna ekibi karşıladı.

Bir yandan davul zurna çalınırken, bir yandan halk aşı olmak için beklemeye başladı. Aşı sırası gelmesini bekleyenler duygularını VOA Türkçe’ye anlattı.

Neden aşı olmadılar?

Üçüncü doz aşı olmak için bekleyen Mehmet Hadi Çelik, vaka sayıları artınca insanların endişeye kapıldığını söyledi. Herkesin aşı olması gerektiğini söyleyen Çelik, “Daha önce kimse olmuyordu ama bu hastalık artınca herkes aşı olmaya geldi. Bugüne kadar kimse olmuyordu. Bayramdan bu yana vaka sayıları artınca herkes korkmaya başladı. Bütün halkımıza çağrımızdır gelip aşı olsunlar” dedi.

Habip Akıncı ise toplumda yaratılan yanlış algılara dikkat çekti. Salgınların aşı sayesinde bittiğini vurgulayan Akıncı, şöyle konuştu; “Halkın içinde bir algı var, aslında öyle bir şey yok. Aşının hiçbir zararı yok, yıllarca bu aşılar vardı. Örneğin kızamık vardı eskiden aşılarla bitti. Şimdi de bu illeti atlatmamız için mutlaka aşı olmamız gerekiyor. Halkımıza çağrımızdır, mutlaka aş olsunlar.”

Mümtaz Çerçel ise aşı oranlarının düşük olmasını güvensizliğe bağladı. Çerçel, kendisiyle birlikte birçok kişinin HDP’nin çağrısına uyduğunu belirterek, “Şimdiye kadar toplumsal bir güvensizlik vardı sisteme karşı her zamanki gibi güvensizlik var. Bundan dolayı insanlar aşı olmaktan çekiniyor. Fakat bölgede HDP’nin çağrısı üzerine halk ilgi göstererek aşı olmaya başladı” dedi.

Aşı için uzun süre sıra bekleyen Nazlı Kılıç duygularını “Bugün yarın dedik, dedik bugüne kısmetmiş. Korkmuyorum, niye korkayım ki? Hastalığa karşı, sağlığımız için mecburuz. Hiç korkumuz yok” diye konuştu.

Nesibe Uygun da aşıya olan güvensizliğe dikkat çekti. Uygun, “Korkuyu nasıl tarif edeyim, halkımız korkuyordu. Ama kimsenin korkması istemiyoruz, herkesin aşı olmasını istiyoruz. Korku nedir, güvensizliktir. Bize vurulan aşının olduğunu bilmiyoruz. Bundan dolayı korkuyoruz. Halk arasında şöyle bir algı var, iki yıl sonra etkisi ortaya çıkacak. Ne olursa olsun ne olacağını bilmiyoruz. Koruma için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyoruz. Şimdi de aşıdır aşı yapmamız lazım” şeklinde konuştu.

Kampanyanın ilk gününde yaklaşık 500 kişi aşı olmaya geldi. Yoğunluk nedeniyle aşılama gece geç saatlere kadar sürdü.

Diyarbakır’da dün de aralarında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Baro, İnsan Hakları Derneği (İHD), Diyarbakır Tabip Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) gibi kurumlar, siyasi partiler ve meslek odalarının oluşturduğu Sivil Toplum Pandemi Koordinasyonu, ortak açıklama yaparak, herkesi aşı olmaya çağırmıştı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 30 Temmuz saat 22.23 itibariyle Diyarbakır’da 769 bin 334 kişi bir veya iki doz aşı oldu. Bu rakamlarla kentteki aşılama oranı yüzde 43’e yükseldi. Bakanlığın 17 - 23 Temmuz 2021 arasındaki vaka haritasına göre Diyarbakır’daki vaka oranı yüz binde 223,94’e yükseldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNER"Haydi, annemize gidelim!""Haydi, annemize gidelim!"
Bakan Pakdemirli son durumu paylaştıBakan Pakdemirli son durumu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

30 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Erdoğan'dan açıklama

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

Konya'da katliam! Silahlı saldırı sonrası ev ateşe verildi: 7 ölü

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

İmzayı attı ama fotoğrafa tepki yağdı!

Marmaris'te yangın devam ediyor!

Marmaris'te yangın devam ediyor!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Kocaeli'de çıkan yangının sebebi belli oldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Bodrum'da yangın! Alevler büyük otellere dayandı

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Marmaris, Bodrum ve Milas'da alevler yükseliyor

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Dünür dehşetinden yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.