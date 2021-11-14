HDP’den Erdoğan’a: “İmralı’nın Anahtarını Siz Verdiniz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçen hafta Batman’da yaptığı konuşmada çözüm sürecinin bozulmasından HDP’yi sorumlu tutmasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Diyarbakır’dan yanıt verdi. Buldan, Erdoğan’ın bilgisi dahilinde İmralı ve Kandil’e gittiklerini belirtti.

Aralarında Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın da bulunduğu Halkların Demokratik Partisi yönetimi ve milletvekilleri Diyarbakır İl Kongresinde bir araya geldi. Kongreye katılan davetliler arasında CHP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin Diyarbakır il teşkilatlarından temsilcilerin de katılması dikkat çekti.

Kongrede bir konuşma yapan Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkan ve HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Kürt sorununun çözümünün Amerika ve Rusya’da olmadığını savundu. Türkiye’nin Suriye’ye operasyon yapmak için ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vilademir Putin ile görüştüğünü ancak olumlu sonuç alınmadığını söyleyen Öztürk, “Kürt sorunu demokratik yol ve yöntemlerle çözülebilir. Bu anlamda Kürt halkının ve Öcalan’ın önerileri nettir. Biden ve Putin derdinize derman olmaz” dedi.

“Siyasi intikam davaları”

Daha sonra söz alan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın gündeminde kapatma davası ve çözüm süreci vardı. HDP ve üyeleri aleyhine açılan davaları ‘siyasi intikam davaları’ olarak değerlendiren Buldan, Sedat Peker ve Mehmet Eymür’ün açıklamalarına dikkat çekti. Peker ve Eymür açıklamalarının yargıyı harekete geçirmemesine tepki gösteren Buldan, “Bütün cinayetler işleyenler tarafından ifşa edilirken Sedat Peker dışında Mehmet Eymür'ün ifşaatlarına tanıklık ettiğimiz bugünlerde mahkemelerin ve Sarayın kılı kıpırdamıyor ama barış, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verenler cezaevlerinde kalmaya devam ediyor. Yol arkadaşlarımız 5 yıllarını tamamladılar. Milletvekili, belediye eş başkanı olarak seçilenler, partimize gönül ve emek verenler hala cezaevinde. Sadece AKP değil bugün AKP’nin küçük ortağı MHP de hem HDP’nin kapatılması için hem içerideki arkadaşlarımız için iftiralar ve hakaretler üretiyorlar. HDP’den başka bir şey düşünmüyorlar çünkü en büyük engellerinin HDP olduğunu biliyorlar” diye konuştu.

"İmralı’nın anahtarını siz verdiniz"

Buldan’ın konuşmasında yer verdiği konulardan biri de çözüm süreci oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Temmuz ayında Diyarbakır’da, geçen hafta da Batman’da yaptığı konuşmada, çözüm sürecinin sona ermesinden HDP’yi sorumlu tutmasına Buldan tepki gösterdi. Buldan, çözüm sürecini Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yürüttüklerini söyledi. HDP Milletvekili İdris Baluken’in çözüm süreci nedeniyle tutuklanmasına değinen Buldan şöyle konuştu : “Süreci biz bitirmedik diyen Erdoğan’a sormak isterim. 2013 yılında Amed’de tarihi bir mektup okuduk. 2015 yılında Dolmabahçe’de bir masa kuruldu. Sonra çıktınız ne Çözüm Süreci ne Dolmabahçe masası diyerek süreci inkar ettiniz. 2015’ten bu yana Sayın Öcalan’a tecrit uyguladınız. Bu da yetmedi. Çözüm Sürecini yargılamaya kalktınız. Çözüm Sürecinde İmralı görüşmelerinde bizimle birlikte yol yürüyen Baluken’e onlarca yıl ceza verdiniz. Baluken bu ülkeye barış gelsin, demokrasi gelsin diye sizin bilginiz dahilinde İmralı ve Kandil’e gelen giden arkadaşımızdı. O yolu bize siz açtınız, İmralı’ya biz yüzerek gitmedik, tahsis ettiğiniz kosterlerle gittik. İmralı’nın kilidini biz açmadık, o anahtarı siz bize verdiniz. Ama şimdi bütün bunlar olmamış gibi bir süreci tamamıyla yargılamaya kalktığınız zaman o zaman Kürtlere düşmanlık yaptığınızı bir kez daha söyler ve hatırlatırız.”

"Kürt sorunu bitmedi"

Erdoğan’ın son zamanlarda sık sık dile getirdiği ‘Kürt sorunu çözüldü’ sözlerini de hatırlatan Buldan, Kürt sorununun çözülmeyi beklediğini ifade etti. Buldan, “Batman’a son geldiğinde Çözüm Sürecini inkar eden bir AKP Genel Başkanı var. Çözüm Süreci hiç yaşanmamış gibi insanların gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Eğer sorun çözüldüyse neden sürekli süreci biz bitirmedik, HDP bitirdi diye yalan söylüyorsunuz? Şunu söylerseniz size inanırız. ‘AKP bitti, çözüldü, çözülmeye devam ediyor’ derseniz buna herkes inanır ama ‘Kürt sorunu çözüldü’ derseniz siz milyonlarca insana yalan söylemiş olursunuz. Kürt sorunu çözülmeyi bekleyen devasa bir sorundur. Kürt sorununu inkar etmek kimsenin haddi değildir, hakkı da yoktur” şeklinde konuştu.

