HDP’den Erdoğan’a ‘Ülkeyi Terk Edin’ Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘HDP’lilerin bu ülkede yeri yok’ açıklamasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yanıt verdi. Buldan “Sizin bir Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin vatandaşlarını bu ülkeden kovmaya hakkınız da, haddiniz de yok’ dedi.
Seçim çalışmalarına Doğu ve Güneydoğu’da devam eden HDP’nin Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan, Şırnak’ın Uludere İlçesindeydi. İlçe merkezinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Buldan, önce öz eleştiri yaptı. Gülyazı Köyünde PKK’lı sanılan 34 köylünün savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesine değinen Buldan, olayın sorumlularının açığa çıkmamasında HDP’nin de rolünün olduğunu söyledi.
Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP’liler için kullandığı ‘Bu ülkede yerleri yok’ açıklamasına yanıt verdi.Buldan, Erdoğan’ın HDP dışında söyleyecek sözü kalmadığını savunarak, “HDP’nin dışında meydanlara inen, alanlara giden kimsenin Türkiye'deki adaletten, hukuktan, demokrasiden yana söyleyecek sözleri yok. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede adalet bırakmadılar. Adaleti ve hukuku ayaklar altına aldılar. Seçim meydanlarında söyleyecek tek sözleri yok. HDP'yi dillerine dolamışlar, varsa yoksa HDP. Tayyip Bey her gün seçim çalışması yaparken bir tek HDP’den bahsediyor. Dün bir kez daha, "HDP’lilerin bu ülkede yeri yok, yallah Kürdistan’a" demiş. 6 milyon insan HDP’ye oy veriyor. HDP TBMM'nin 3. büyük partisi. Sizin bir Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin vatandaşlarını bu ülkeden kovmaya hakkınız da haddiniz de yok” dedi.
Aynı saatlerde Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde seçmenlerle bir araya gelen Eş Genel Başkan Sezai Temelli ise hükümete göre ülkede 80 milyon terörist olduğunu savundu. Temelli, ”17 yıldır büyüyoruz diye diye Türkiye’yi yoksullaştırdılar. İşsizlik girdabına sıkışıp kaldık. Bakın tarıma dair ne varsa yok ettiler, hayvancılığı yok ettiler. Bunun en önemli şahidi sizlersiniz. AKP gelmeden önce nasıldı, şimdi nasıl? 3-5 yıl öncesine bakın. Hayvancılık ne durumdaydı bugün ne durumda? Yayla yasakları getirdiler. Neden bu yasağı getiriyorsunuz? Terörle mücadele adına. Ne zaman bir yasak getirseler ne zaman bu ülkenin bu insanların hakkını gasp etmeye kalksalar, sesinizi yükselttiğinizde terörist oluyorsunuz. Ülkede 80 milyon terörist var. Bunlara göre herkes terörist! Oysa bu ülkede hakkını arayan insanlar var, yaylasını isteyen insanlar var, geçimini sağlamak aşını işini korumak isteyen insanlar var. İşçiler grev yapıyor terörist, çiftçi hakkını arıyor terörist. Peki ne yapmak lazım? Mermi mi ekeceğiz? Sen savaş istiyorsun diye sabah akşam savaş çığırtkanlığı mı yapacağız? Hayır. Ekmeğimizi aşımızı işimizi istiyoruz. Bunu da mutlaka alacağız” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘‘Bu ülkede yerleri yok’ sözlerine Temelli de tepki gösterdi. Temelli, şunları söyledi; “Bizim oylarımızın haram olduğunu söylüyorlar. Ayrımcılık o hale geldi ki oyları bile haram ve helal oy diye ayırıyorlar. Hiç utanmıyorlar yüzleri de kızarmıyor. Ankara’da bizim oylarımıza haram diyorlar, bakanları gelmiş Diyarbakır’da Kürt kardeşim diyor, diğeri gitmiş Ankara’da bunların oyları haram diyor. Siz bir biraraya gelin toplanın bizim oylar haram mı helal mi önce ona bir karar verin. Bunların birbirinden haberleri yok artık paniklemiş haldeler kaygı korku bunları sarıp sarmalamış. Kaybedeceklerini anladılar her gün HDP’ye saldırmaya devam ediyorlar. Artık bize diyor ki “ülkeyi terk edin.” Burası bizim ülkemiz, sen kimi kimin yerinden kovuyorsun? Biz buradayız, oylarımız da sonuna kadar helaldir. O helal oylar da HDP’ye gelecektir. HDP o helal oylarla helal olarak iktidara gelecektir. Bu ülkenin cumhurbaşkanı ayrımcılık yapıyor. Halkın yüzde 60’ını karşısına almış. Halkın yüzde 60’ına ayrımcılık uyguluyor.”
Bu arada aralarında Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da bulunduğu bir grubun açlık grevina başladığı HDP İl binasına polis baskın düzenledi. Eyleme müdahale eden polis beş kişiyi gözaltına aldı.
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