HDP’den Erdoğan’a ‘Ülkeyi Terk Edin’ Tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘HDP’lilerin bu ülkede yeri yok’ açıklamasına, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yanıt verdi. Buldan “Sizin bir Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin vatandaşlarını bu ülkeden kovmaya hakkınız da, haddiniz de yok’ dedi.

Seçim çalışmalarına Doğu ve Güneydoğu’da devam eden HDP’nin Eş Genel Başkanlarından Pervin Buldan, Şırnak’ın Uludere İlçesindeydi. İlçe merkezinde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Buldan, önce öz eleştiri yaptı. Gülyazı Köyünde PKK’lı sanılan 34 köylünün savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürülmesine değinen Buldan, olayın sorumlularının açığa çıkmamasında HDP’nin de rolünün olduğunu söyledi.

Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın HDP’liler için kullandığı ‘Bu ülkede yerleri yok’ açıklamasına yanıt verdi.Buldan, Erdoğan’ın HDP dışında söyleyecek sözü kalmadığını savunarak, “HDP’nin dışında meydanlara inen, alanlara giden kimsenin Türkiye'deki adaletten, hukuktan, demokrasiden yana söyleyecek sözleri yok. Bu ülkeyi yönetenler, bu ülkede adalet bırakmadılar. Adaleti ve hukuku ayaklar altına aldılar. Seçim meydanlarında söyleyecek tek sözleri yok. HDP'yi dillerine dolamışlar, varsa yoksa HDP. Tayyip Bey her gün seçim çalışması yaparken bir tek HDP’den bahsediyor. Dün bir kez daha, "HDP’lilerin bu ülkede yeri yok, yallah Kürdistan’a" demiş. 6 milyon insan HDP’ye oy veriyor. HDP TBMM'nin 3. büyük partisi. Sizin bir Cumhurbaşkanı olarak bu ülkenin vatandaşlarını bu ülkeden kovmaya hakkınız da haddiniz de yok” dedi.