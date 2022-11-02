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  4. HDP’den evlatlarını isteyen ailelerin nöbeti bin 157 gündür devam ediyor

HDP’den evlatlarını isteyen ailelerin nöbeti bin 157 gündür devam ediyor

02.11.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin Diyarbakır’daki HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 157 gündür kararlılıkla devam ediyor.

HDP’den evlatlarını isteyen ailelerin nöbeti bin 157 gündür devam ediyor

PKK terör örgütü tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin 3 Eylül 2019’da Diyarbakır’daki HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 157’nci gününde de sürüyor.

Kars’tan Diyarbakır’a gelip evlat nöbetine devam eden Rahime Taşçı, oğlu Faruk Taşçı’nın 9 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. 4 senedir evlat nöbetini sürdürdüğünü belirten Taşçı, “9 senedir oğlumu görmüyorum. Oğlum sağ mı ölü mü bilmiyorum. Faruk oğluma sesleniyorum. Eğer beni duyup görüyorsan devletimize teslim ol. Herhangi bir ceza uygulanmıyor. Ben buradan Faruk’u almadan bir yere gitmeyeceğim. Oğlum seni 15 yaşında kandırıp dağa götürdüler. Cumhurbaşkanımız da dedi, pişman olup dönen çocuklara herhangi bir ceza uygulanmayacak. Ailen ve ben seni çok özledik. Faruk seni burada bekliyorum” dedi.

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