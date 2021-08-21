HDP'den Eylül'de 'Çözüm Deklarasyonu'

Halkların Demokratik Partisi’nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Şırnak’ta yaptığı konuşmada, Eylül ayı içinde tüm Türkiye’yi ilgilendiren konularda çözüm deklarasyonu açıklayacaklarını söyledi. Sancar, iktidar, muhalefet ve PKK’ya çağrı yapacaklarını da söyledi.

Kapatma davası ve olası bir kapatma halinde yol haritalarını belirlemek üzere gezilere çıkan HDP yönetimi bugün Şırnak’taydı. Karalar Beldesinde bir grup partili tarafından karşılanan HDP Heyeti buradan Şırnak il binasına geçti. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, parti binası önünde toplanan partililere hitaben bir konuşma yaptı.

Sancar hedeflerinin demokrasi ittifakı kurmak olduğunu belirterek, ‘çözümsüzlük bloku’ olarak nitelendirdiği hükümete karşı çözüm ittifakı olacaklarını söyledi. Türkiye’nin sorunlarının çözülmemesinin nedeninin Kürt sorunu olduğunu savunan Sancar, “Bu ülkenin temel sorunlarının kaynağında, Kürt sorununda çözümsüzlük politikaları yatıyor. Devletin çeteleşmesi, soygun ve rantın meşrulaştırılması, bütün talanın üstünün örtülmesi çözümsüzlük politikalarından dolayı mümkün oluyor. İşte o nedenle diyoruz ki çözümsüzlük blokuna karşı demokrasi ittifakının bir ayağı olarak çözüm ittifakını kuracağız. Çözümsüzlük blokuna karşı çözüm ittifakı. O blok savaş blokudur, O blok bu ülkeyi savaş politikalarıyla yönetmeye çalışıyor, savaşın olduğu her yerden fırsat yaratmaya çalışıyor. Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da insanların kanı akarken bu iktidar blokunun hesabı kar, menfaat ve Saray’ın düzenini devam ettirmektir. İşte o nedenle diyoruz ki savaş blokuna karşı barış ittifakını kuracağız” dedi.

“Önümüzdeki dönem bazı kritik kararları alma dönemidir”

Yurt gezilerinde birçok kesimle bir araya geldiklerine dikkat çeken Sancar, tabanda dile getirilen önerilerle yeni bir yol haritası çizeceklerini söyledi. Eylül ayı içinde önemli kararlar alacaklarını ifade eden Sancar şöyle konuştu: “Bizim yolumuz bellidir, ama nasıl yürüyeceğiz sorusunun cevabını buradan aldıklarımızla karar altına alacağız. Buradan bize gelen fikirlerle, önerilerle, aldıklarımızla belirleyeceğiz; bize gelen seslerle, nefeslerle belirleyeceğiz. Yolumuz demokrasidir, yolumuz özgürlüktür, barıştır, adalettir. Ülkenin tamamına demokrasi, her kesime özgürlük, bütün halklara eşitlik, bütün inançlara özgürlük ve gençlere umutlu bir gelecek, kadınlara eşit bir yaşam bizim yolumuz budur. Ama bu yolda demokrasi ittifakı hedefine giderken neyi nasıl yürümemiz ya da hangi yolu nasıl yürümemiz gerekiyor sorusunun yanıtını işte sizlerden aldıklarımızla belirleyeceğiz.”

Deklarasyon ve çağrı

Eylülde tüm Türkiye’yi ilgilendiren çözüm önerileri ve yöntemlerine ilişkin bir deklarasyon açıklayacaklarını ifade eden Sancar, “Alacağımız kararları halkımızla birlikte belirleyeceğiz demiştik yola başlarken, şimdi bu yolun ilk finalini gerçekleştiriyoruz. Şimdi oturup parti kurullarımızı toplayıp, buradan aldıklarımızı enine boyuna, en ince ayrıntısına kadar ele alacağız, değerlendirip kararlarımızı vereceğiz. Bu kararları bir deklarasyon haline getireceğiz. Ülkenin temel sorunlarına, acil meselelerine ve özel gündemlerine dair çözüm önerilerimizi ve yöntemlerimizi bu deklarasyona koyacağız. Bu deklarasyon; ülkenin temel sorunlarına, acil meselelerine ve özel gündemlerine dair karar, öneri ve çözüm yöntemlerimizi içerecek” diye konuştu.

Sancar, deklarasyonda iktidar, muhalefet ve PKK’ya çağrı yapacaklarına dikkat çekerek, “Bu deklarasyonda önce topluma çağrılarımız olacak. Muhalefete, iktidara ve Kürt hareketine de çağrılarımız olacak. Bu çağrıları da sizden aldıklarımızla yapacağız. Yolumuz bellidir. Bu yol özgürlük yoludur, demokrasi ve barış yoludur. Bu ülkede HDP olmadan, HDP’nin temsil ettiği başta Kürtler olmak üzere halkların ortak iradesi olmadan değişim olmaz. HDP’yi hesaba katmadan bu bozuk düzeni değiştirmek mümkün olmaz” şeklinde konuştu.

