HDP’den '‘Faili Meçhul Cinayet’' Tepkisi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görev süresi boyunca hiç faili meçhul cinayet işlenmediği sözlerine Hakkari’den yanıt verdi. Sancar, “Sadece Hakkari’de 5 yılda 15 sivil öldü” dedi.
Mithat Sancar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde esnafı ziyareti etti. Esnafla sohbet ettikten sonra parti binasına geçen Sancar’ın gündeminde faili meçhul cinayetler vardı. Sancar, bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, kendi görev süresinde hiç faili meçhul cinayet işlenmediğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu sözlerine tepki gösterdi.
Sancar sadece Hakkari’de 5 yılda 15 sivil öldüğünü savunarak, “Biliyorsunuz İçişleri Bakanı televizyonda kendisinin görev süresi boyunca hiç faili meçhul cinayet olmadığını, yargısız infaz gerçekleşmediğini söyledi. Sadece Hakkari bölgesi için söylüyorum, son beş yılda 2'si çocuk 15 sivil, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 17 sivil de yaralandı. Bunlarla ilgili valilik açıklamaları hep aynı içerikte. Ya yanlışlık oldu ya mermi sekti ya kaçakçıydı ya da başka gerekçe uyduruyorlar. Oysa bu insanları herkes tanıyor, hepiniz hemşerilerinizi tanıyorsunuz” dedi.
Sancar, 10 gün önce iki gencin koyun otlatırken açılan ateş sonucu yaralandığını belirterek, “2015’ten bu yana bu tür saldırıları yani güvenlik güçlerinin sivillere ateş açması sonucu yaşanan can kayıpları ve yaralanmaları sayarsak liste uzun” diye konuştu.
“Kürt sorunu çözülürse ülkeye demokrasi gelir”
Kürt sorununun çözülmesiyle ülkeye demokrasi geleceğini söyleyen Sancar, ”Kürt sorununda çözümsüzlük politikası devam ettiği sürece yara açık kalıyor. Bu yara kangrenleşerek bütün ülkeye yayılıyor. Cezasızlık politikası sadece Kürt'e karşı işlemekle kalmıyor, iş cinayetlerine ve kadın cinayetlerine uzanıyor. Bu yarayı saramazsak bütün ülkeyi saran bir kangrene mahkum oluruz. Bu yarayı nasıl kapatacağımız bellidir. Kürt sorununda demokratik çözüm; diyalogla, müzakereyle ve siyasetle çözüm istiyoruz. Eğer Kürt sorununa demokratik çözümü birlikte getirebilirsek bu yarayı kapatırız ve bu yarayı iyileştirmek için imkanları çoğaltırız. Kürt sorununa demokratik çözümü getirebilirsek bütün ülkeye demokrasiyi de getirebiliriz“ ifadelerini kullandı.
HDP’ye 10 yeni fezleke
Bu arada 10 HDP milletvekili hakkında fezleke hazırlandı. Necdet İpekyüz, Serpil Kemalbay, Muazzez Orhan, Sait Dede, Celadet Gaydalı, Kemal Peköz, Mahmut Toğrul, Erdal Aydemir, Remziye Tosun, Şevin Coşkun hakkında hazırlanan fezlekeler bugün Meclis'e sunuldu. Son fezlekelerle birlikte 27’nci dönemde sadece HDP milletvekilleri hakkındaki fezlekelerin sayısı bini aştı.