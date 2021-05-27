HDP’den '‘Faili Meçhul Cinayet’' Tepkisi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görev süresi boyunca hiç faili meçhul cinayet işlenmediği sözlerine Hakkari’den yanıt verdi. Sancar, “Sadece Hakkari’de 5 yılda 15 sivil öldü” dedi.

Mithat Sancar, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde esnafı ziyareti etti. Esnafla sohbet ettikten sonra parti binasına geçen Sancar’ın gündeminde faili meçhul cinayetler vardı. Sancar, bir süre önce katıldığı bir televizyon programında, kendi görev süresinde hiç faili meçhul cinayet işlenmediğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu sözlerine tepki gösterdi.

Sancar sadece Hakkari’de 5 yılda 15 sivil öldüğünü savunarak, “Biliyorsunuz İçişleri Bakanı televizyonda kendisinin görev süresi boyunca hiç faili meçhul cinayet olmadığını, yargısız infaz gerçekleşmediğini söyledi. Sadece Hakkari bölgesi için söylüyorum, son beş yılda 2'si çocuk 15 sivil, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. 17 sivil de yaralandı. Bunlarla ilgili valilik açıklamaları hep aynı içerikte. Ya yanlışlık oldu ya mermi sekti ya kaçakçıydı ya da başka gerekçe uyduruyorlar. Oysa bu insanları herkes tanıyor, hepiniz hemşerilerinizi tanıyorsunuz” dedi.