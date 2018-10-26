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HDP'den fındık fiyatı tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2018 15:17 | Son Güncelleme

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin: - "Açıklanan fiyatı üreticinin lehine kabul etmek mümkün değildir. Geç açıklanan bu fiyat öncesinde üreticilerin yüzde 70'i ürünlerini 11-12 TL'ye satmıştır"

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin, fındık taban fiyatını üretici lehine kabul etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Geç açıklanan bu fiyat öncesinde üreticilerin yüzde 70'i ürünlerini 11-12 TL'ye satmıştır." dedi.

Maçin, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, levant kalite fındığın kilosunun 14, Giresun kalite fındığın kilosunun 14,5 lira olarak açıklandığını ancak bugün fındığın maliyetinin ortalama 13,79 lira olduğunu söyledi.

Açıklanan fiyatı üreticinin lehine kabul etmenin mümkün olmadığını ileri süren Maçin, "Geç açıklanan bu fiyat öncesinde üreticilerin yüzde 70'i ürünlerini 11-12 TL'ye satmıştır. Şimdi tüccarlar, üreticiden 11 liraya aldığı fındığı 14,50 TL'ye Toprak Mahsulleri Ofisine satmaktadır." dedi.

Doların artmasıyla birlikte maliyeti artan üreticinin durumu da hesaba katıldığında fındık taban fiyatının en az 18 lira olması gerektiğini ifade eden Maçin, "Siyaseti tüccar mantığıyla yürüten AKP'nin tarım politikası da üreticiden ziyade tüccarı, aracıyı zenginleştiren mantıkla yürütülmektedir. Buradan bütün üreticilere örgütlenme çağrımızı yineliyoruz. Ancak birlikte hareket ederek iktidarın bu keyfi fiyat politikasıyla mücadele edebilirsiniz." görüşünü savundu.

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Anahtar Kelimeler:
fındık Nusrettin Maçin

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