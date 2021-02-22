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HDP’den ‘Gara’ Savunması

22.02.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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HDP’den ‘Gara’ Savunması

İçişleri Bakanı Soylu’nun HDP Milletvekili Taşdemir’in Gara’ya gittiğine ilişkin açıklamalarına Taşdemir basın toplantısıyla yanıt verdi. Bu arada eski HDP’li Sur Belediye Başkanı da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir’in Gara’ya gittiğine ilişkin açıklamalarına Taşdemir basın toplantısıyla yanıt verdi. Taşdemir, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Bu arada eski HDP’li Sur Belediye Başkanı da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çaptırıldı.

HDP Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Soylu’nun iddialarına yanıt verdi. Soylu’nun itibar suikastı yaptığını savunan Taşdemir, “Madem biliyordun açıklamak için neden Gara operasyonunu bekledin?” diye sordu.

İddiaları yalanlayan Taşdemir, Soylu’nun koltuğunu kurtarmaya çalıştığını savundu. Taşdemir, ”Biz bunun neden yapıldığını elbette ki çok iyi biliyoruz. Bu bir koltuk kurtarma operasyonudur. Bunun için hemen her gün aslı astarı olmayan kuyruklu yalan haberlere ve iftiralara partimiz, vekillerimiz ve seçilmişlerimiz maruz bırakılıyor. Bu ülkede koltuk bekası için neler yapılıyor, ne akla hayale gelmedik yalanlar atılıyor çok iyi biliyoruz. Bunu andıçlamalardan da biliyoruz” dedi.

“Soylu hakkında dava açacağım”

Soylu hakkında dava açacağını da söyleyen Taşdemir sözlerini şöyle tamamladı: “7 Haziran’dan bu yana milletvekiliyim. Diplomatik pasaportumla yurtdışı seyahatlerine gittim, gittiğim yerler bellidir. Kaldığım yerler bellidir. Katıldığım faaliyetler bellidir. Her şeyi açık olarak yaptım, katıldığım etkinlikleri sosyal medya hesaplarımda yayınladım. Bunlar, ilgili basın yayın organlarında ve partimizin sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Bu açık ve nettir. Ama kimsenin hakikati bilme gibi bir derdinin olmadığını bizler çok iyi biliyoruz. Bu süreci manipüle edip propaganda ile üstünü örteceklerini düşünüyorlar. Onun için hiç utanmadan, çekinmeden yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar.”

HDP’li eski başkana ceza

Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındıktan sonra yerine kayyum atanan Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nin eski HDPli Belediye Başkanı Filiz Buluttekin, yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Diyarbakır 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Buluttekin katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Buluttekin'in cezalandırılmasını istedi. Buluttekin'in avukatları ise müvekkilleri hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Buluttekin'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

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