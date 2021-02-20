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HDP'den Gergerlioğlu tepkisi: Hukuk cinayeti

20.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
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HDP, milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını yeni bir "hukuk cinayeti" olarak tanımladı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösteren HDP, "Bu karar siyasi bir karardır. İktidar cezaevlerinde çıplak aramayı, işkence ve kötü muameleyi, insan kaçırmaları, hasta tutukluları, hamile ve küçük çocuklu tutuklu kadınları ve yaşanan ağır zulmü dile getiren Gergerlioğlu’nu susturmayı amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "hukukun bir kez daha katledildiği" ve söz konusu cezanın "tamamen siyasi saikler ve iktidarın baskısıyla" Yargıtay tarafından onandığı belirtildi.

"Yine bir hukuk cinayeti ve yine bir hak gasbının" yapıldığı iddia edilen açıklamada, "Yargıtay, milletvekili seçilmesi ve yasama dokunulmazlığı kazanması nedeniyle yargılamanın durması yönünde karar vermesi gerekirken, temyiz incelemesine devam etmiş ve mahkûmiyet hükmünü onamıştır. Anayasa'ya ve kanuna aykırı bir şekilde, dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin yargılamasına devam edilmiş olması ve hakkında cezaya hükmedilmesi; siyasi faaliyette bulunma, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere açıkça aykırıdır" denildi.

Gergerlioğlu'nun, "alenileşmiş bir haberin içeriğini paylaşmasının propaganda suçu olarak değerlendirilmesinin" gerek mahkûmiyet kararını onayan Yargıtay'ın gerekse de Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatlarına aykırı olduğunu belirten HDP, "Üstelik halen yayıncılık faaliyetine devam eden haber sitesinde yayınlanan ilgili haber hakkında herhangi bir soruşturma veya erişim yasağı kararı olduğuna dair karar dosyasında bir belge ve bilgi de bulunmamaktadır. Gergerlioğlu, sadece bir haber linkini paylaştığı için cezalandırılmaktadır" ifadesini kullandı.

Yargıtay'ın gerekçesi

Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin 21 Şubat 2018'de Gergerlioğlu henüz milletvekili değilken verdiği hapis cezasını onayan Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin gerekçesinde, sanık hakkında milletvekili seçilmeden önce soruşturmanın başlatıldığı ve kovuşturmaya devam edilerek hüküm kurulduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, yasama dokunulmazlığı ile milletvekillerinin keyfi ve asılsız ceza kovuşturmaları ve tutuklamalardan korunmasının sağlandığı belirtilen gerekçede, hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılması yasağına ise Anayasa'nın 14, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de 17'nci maddesinde yer verildiği aktarıldı.

Gerekçede, "Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir" denildi.

Yeneroğlu: Yargı eliyle haksızlık yapılıyor

Gergerlioğlu hakkındaki karara DEVA Partisi'nden de tepki geldi. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, söz konusu kararın Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay içtihatlarına aykırı olduğunu ifade etti.

Yeneroğlu, "Sn. Gergerlioğlu, seçimden önce işlenmiş bir suç iddiası ile yargılanmaktadır. Soruşturma açıldıktan sonra 2018 yılı içerisinde yapılan genel seçimlerde milletvekili seçildiği göz önüne alındığında, yasama dokunulmazlığı gözetilerek hakkında durma kararı verilmesi gerekirken, Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay’ın ilgili dairesi bu hususu dikkate almamıştır" ifadesini kullandı.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, "Haksızlıklar ile sürekli mücadele eden Sn. Gergerlioğlu’nun bizzat kendisi büyük bir haksızlığa yargı eli ile maruz bırakılmaktadır" dedi.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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