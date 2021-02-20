HDP'den Gergerlioğlu tepkisi: Hukuk cinayeti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösteren HDP, "Bu karar siyasi bir karardır. İktidar cezaevlerinde çıplak aramayı, işkence ve kötü muameleyi, insan kaçırmaları, hasta tutukluları, hamile ve küçük çocuklu tutuklu kadınları ve yaşanan ağır zulmü dile getiren Gergerlioğlu’nu susturmayı amaçlamaktadır" açıklamasında bulundu.

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "hukukun bir kez daha katledildiği" ve söz konusu cezanın "tamamen siyasi saikler ve iktidarın baskısıyla" Yargıtay tarafından onandığı belirtildi.

"Yine bir hukuk cinayeti ve yine bir hak gasbının" yapıldığı iddia edilen açıklamada, "Yargıtay, milletvekili seçilmesi ve yasama dokunulmazlığı kazanması nedeniyle yargılamanın durması yönünde karar vermesi gerekirken, temyiz incelemesine devam etmiş ve mahkûmiyet hükmünü onamıştır. Anayasa'ya ve kanuna aykırı bir şekilde, dokunulmazlığı bulunan bir milletvekilinin yargılamasına devam edilmiş olması ve hakkında cezaya hükmedilmesi; siyasi faaliyette bulunma, seçme ve seçilme evrensel haklarına ve Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere açıkça aykırıdır" denildi.