HDP’den Halka ve Muhalefete Ortak Savunma Çağrısı

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla savunma ekibi koordinasyonu yürüten Dede, Anayasa Mahkemesi gündemindeki HDP’nin kapatılması ve 451 partili için siyasi yasak talepli dava sürecini basın toplantısında değerlendirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatma davasına ilişkin esas hakkındaki yazılı görüş (mütalaa) kapsamında partilerine tanınmış olan 30 günlük savunma süresiyle sıkıntı olmadığını ancak tüm süreci sıkıntılı bulduklarını vurgulayan Dede, başsavcılıkça 21 Kasım 2021’de sunulmuş 41 sayfalık yazılı görüşü AYM’nin kendilerine 20 Ocak’ta tebliğ etme zamanlamasını “manidar” olarak yorumladı.

Dede, “Uzun süredir bir sessizlik varken bir anda bu mütalaa bize tebliğ edildi. Aynı noktaya geliyoruz; bu dava hukuki bir dava değil, iddianamelerin AYM’ye verildiği tarih de rastgele seçilmiş bir tarih değildir. Dün itibariyle mütalaanın bize tebliğ edilmesi de rastgele yapılan bir durum değil. Bir süredir Semra Güzel vekilimiz üzerinden çok haksız ve ahlaksız bir kampanya yürütülüyor. Bu yalan üzerinden toplumda algı operasyonu yapılıyordu. Bu algı operasyonunun bir parçası olarak HDP’nin kapatma davasına ilişkin mütalaa bu ortam içerisinde bize tebliğ ediliyor. İkisi arasında bir bağ kurarak bu yargılama süreci yürütülüyor” diye konuştu.

Bu kapatma davasıyla iktidara karşı güçlü bir muhalefet yürüttüğü için HDP’nin etkisizleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Dede, “Güçlü bir avukat ekibimiz var ve güçlü bir savunma hazırlığımız var. Bu konuda kendimize güvenimiz tam. Fakat savunmamızı bütün toplumla, halklarımızla birlikte yapacağız. Demokratik çevrelerle, hukukun üstünlüğüne inan çevrelerle birlikte yürüteceğiz. Sadece bizim büromuz ya da AYM koridorları bu davanın görüleceği yer değil. Şimdiye kadar yanımızda olan bütün çevreleri HDP’yi savunmaya davet ediyoruz” çağrısı yaptı.

AYM’deki dava dosyasını hukuki dayanaktan yoksun gördüklerini belirten Dede, “Sadece HDP kapatma davasında değil genel olarak bir suçlama yönelttiğinizde bunun üç kriteri içermesi gerekiyor. Biri kanuniliktir, bir diğeri demokratik toplum gerekliliğidir. Demokratik toplumda HDP kapatılmalı mıdır, kapatılmamalı mıdır? Son olarak meşru amaç çok önemlidir. Bir kişi fiiliyle bir tehdit oluşturuyorsa, bu kişinin eylemini engellemek meşru bir temele dayanıyorsa bir anlam ifade edebilir. Hukuki bir temeli olmayan bu davanın meşru bir temeli olduğu ileri sürülebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’a “Çözüm Süreci dinamiti” uyarısı yaptı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Dede, “Savcı’nın (Bekir Şahin), Çözüm Süreci’nde gösterilen çabaları kriminalize etme çabası var. Biz o dönemde çıkarılan yasa kapsamında yürütülen faaliyetlerin yargılama konusu yapılmayacağını ön savunmamızda söylemiştik. Bundan da öte uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan barış hakkı faaliyetleri yargılama konusu yapılamaz. Tam tersine barış için mücadele etmenin güvence altına alınmış temel bir hak olduğunu ifade etmiştik. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, neden o dönemin yargılama konusu yapılması gerektiğini söylemiyor. Buradan HDP’ye kapatma kararı çıkmaz. Ancak buradan AKP’ye seslenmek istiyorum hem Kobani Kumpas Davası’nda hem de kapatma davasında AKP’nin de altına dinamit döşeniyor. O dönem yürütülen faaliyetlerin hiçbiri sadece HDP tarafından yürütülen faaliyetler değildi. Bizzat Erdoğan’ın koordinasyonunda Kamu Güvenliği Müsteşarlığı’nın, MİT’in asker ve sivil bürokrasinin katılımıyla yürütülen bir süreçti. Bu sürecin yargılama konusu yapılması Türkiye ve demokrasi açısından olduğu kadar AKP açısından da tehdit barındırıyor” dedi.

İrfan Fidan ve AYM’nin yeni AKP’li üyesine itiraz

AYM üyeliğine çok kısa süreli Yargıtay üyeliği öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden atanmış olan İrfan Fidan’a itirazlarını AYM’nin 20 Ocak’ta reddettiğini anımsatan Dede, “İrfan Fidan daha önce savcılık yapmış ve ardından AYM Üyesi olarak belirlenmiştir. İrfan Fidan bu iddianamede yer alan 40’ı aşkın dosyanın da savcısıdır. Eğer bir hakim soruşturma aşamasında savcı ya da bilirkişi olarak dahil olmuşsa, o hakim o davaya bakamaz. Bu emredici bir hükümdür. İrfan Fidan savcı olarak bu dosyaya müdahil olmuş, önüne gelen dosyalara ilişkin karar vermiş ve iddianame hazırlamış. İhsası rey niteliğindedir. ‘Ben tarafsız olarak bu olayı inceleyeceğim’ dese bile biz bunu kabul etmeyiz. Ayrıca öncesinde de fikir belirtmiş. HDP’ye kapatma davasına hakim olarak katılması AYM’nin güvenirliliğini de zedeleyecektir” diye konuştu.

Dede, geçtiğimiz gün TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li üyelerce AYM üyeliğine seçilen Kenan Yaşar’ın AKP üyesi olmasına ilişkin de “Son seçilen AYM üyesiyle ilgili durum pek çok üye için geçerlidir. Bu üyelerin neredeyse tamamının bir siyasi partinin genel başkanı tarafından atanmış olması nedeniyle tarafsız ve bağımsız olacaklarına dair bir kaygı var. Hakimin reddini talep etmek için somut iddialara ihtiyaç var. Son üyeye ilişkin iddialar var. Eğer çok somut bir veriye ulaşmamız söz konusu olursa bunu değerlendirmeyi düşünebiliriz” açıklaması yaptı.

“HDP’yi kapatma gerekçeleri anlatılmıyor, PKK anlatılıyor”

Hukukçu Ümit Dede, Hukukçu Ümit Dede, 41 sayfalık mütalaa incelendiğinde ilk 16 sayfasında sadece PKK’nın anlatıldığını belirterek, “Bu mütalaayı okuyan herhangi biri, davadan haberi olmayan biri davayı PKK’nin kapatma davası gibi düşünebilir. Amaç algı yaratmaktır. HDP’nin kapatma gerekçelerini taşıyıp taşımadığını anlatmak yerine algı yaratmaya çalışıyor. Mütalaayı okumaya başlar başlamaz bunu çok net bir biçimde görüyoruz. Savcılığa sunulan ön savunmamıza cevap verilmiş. Ön savunmamızda vurguladığımız tezlerimize cevap vermeye başlamış ve savcılık savunmaya geçmiş durumda. Savcı ön savunmamıza cevap verme telaşına girmiş. Ancak bunu başaramamış olması bu davanın siyasi olduğu gerçeğini gösteriyor. Savcı’nın (Bekir Şahin) can simidi itirafçı beyanlarıdır. Bu beyanların tamamı hukuka aykırı bir şekilde elde edilmiştir. Bir siyasi partinin kapatılma davasının bunun üzerine oturtulması savcının nasıl da aciz kaldığını göstermektedir. Hem iddianame hem de mütalaa bu hukuka aykırı ifadeler üzerine oturtulmuştur” ifadelerini kullandı.

