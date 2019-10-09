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HDP'den "harekat" açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

HDP'den "harekat" açıklaması

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın kabul edilemez olduğunu söyledi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) temsilcileri, Fırat'ın doğusuna planlanan operasyona ilişkin HDP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, hazırlanan ortak metni HDK Eş Sözcüsü sıfatıyla HDP Muş Milletvekili Koçyiğit okudu.

Koçyiğit, uluslararası topluma bu operasyona karşı çıkma çağrısında bulundu.

Suriye'nin kuzeyi ve doğusundan Türkiye'ye tehdit değil barış ve kardeşlik mesajlarının geldiğini ileri süren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojova halkları Türkiye'de yaşayan halkların akrabası, dostu, kardeşidir. Yapılması düşünülen, vicdani ve ahlaki olarak kabul edilemez olan bu saldırı bölgesel istikrarsızlığı tetikleyecek. DEAŞ, El Kaide gibi barbar çetelere alan açacak ve halklar arasında sonu gelmeyen nefret bariyerleri örecektir."

Türkiye'deki demokratik yaşam savunucularına, demokratik kitle örgütlerine, sendikalara, kadın örgütlerine ve sivil toplum kuruluşlarına bu operasyona karşı çıkmaları çağrısında bulunan Koçyiğit, bu açıklamanın HDK eş sözcüleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu, DTK Eş Genel Başkanları Leyla Güven ve Berdan Öztürk, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, DBP Eş Genel Başkanları Sebahat Tuncel ve Mehmet Aslan'ın ortak açıklaması olduğunu sözlerine ekledi.

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HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli

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